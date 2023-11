Geschwindigkeiten der Rutschungen nehmen zu: Durch den vielen Regen kommt wieder mehr Bewegung in den Berg.Im Gebiet von Brienz/Brinzauls hat es in den vergangenen drei bis vier Wochen viel geregnet. «Die kalte und nasse Jahreszeit hat begonnen», sagt Stefan Schneider, Leiter des Frühwarndienstes. Mit dem vielen Regen haben auch die Rutschungen zugenommen. «Niederschläge versickern und sättigen die Rutschmasse mit Wasser.

Das lässt sie schneller gleiten als in trockenen Perioden», erklärt Schneider. Aktuell bewegt sich der Messpunkt bei der Kirche von Brienz/Brinzauls einen Meter und 15 Zentimeter pro Jahr. Auch die Bereiche Plateau und Front, West und Insel Ost reagierten auf den vielen Regen empfindlicher – mit zunehmenden Geschwindigkeiten (siehe Kasten). In den letzten Tagen sind die Geschwindigkeiten in diesen Bereichen aber wieder zurückgegangen. Das gab die Gemeinde Brienz/Brinzauls in einer Mitteilung vom Freitag bekann

:

20MİN: Hochwasser in der Schweiz: Arve trifft auf RhoneIn den vergangenen Tagen gab es in der Schweiz viel Regen und Hochwasser. Die Arve erreichte einen Abflussrekord und traf auf die Rhone.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

20MİN: Hochwasser in der Schweiz: Erdiges Wasser der Arve trifft auf klare RhoneIn den vergangenen Tagen gab es in der Schweiz viel Regen , wodurch viele Flüsse Hochwasser führten. Ein Bild von «MeteoSchweiz» zeigt, wie das erdige Wasser der Arve auf das klare Wasser der Rhone trifft. Die Arve erreichte einen Abflussrekord und verursachte Überschwemmungen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Starkregen und Hochwasser in der SchweizSeit Wochenbeginn stürmt und regnet es in der ganzen Schweiz. Am Mittwochnachmittag soll sich das Wetter beruhigen und der Regen nachlassen. Es wurden 123 Meldungen über Wasser in Gebäuden und über die Ufer getretene Gewässer bei der Kantonspolizei Bern eingereicht. Die meisten Meldungen kamen aus dem Berner Oberland. Aufgrund des stürmischen Winds und der anhaltenden Niederschläge gilt im Kanton Bern eine Hochwasserwarnung.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: Ausmass des Artenschwunds für Europa neu berechnetDer Warzenbeisser hat seinen seltsamen Namen, weil Bauern die Heuschrecke früher angeblich an ihren Warzen knabbern liessen – in der Hoffnung, dass die ätzenden Verdauungssäfte des Insekts ihre Warzen heilen. Heute ist der Warzenbeisser in Europa vom Aussterben bedroht – genauso wie viele andere Tiere und Pflanzen. Der ganze Planet steckt in einer Biodiversitätskrise, die sich dadurch äussert, dass Arten 10 bis 100 Mal schneller verschwinden als im Laufe der vergangenen zehn Millionen Jahre. Viele Forschende gehen davon aus, dass sich die Welt derzeit mitten in einem gigantischen Massensterben befindet – ähnlich dem Aussterben der Dinosaurier in der Kreidezeit. Und die Lage ist offenbar noch schlimmer als gedacht.Ausmass des Artenschwunds für Europa neu berechnet . «Nach unseren Ergebnissen ist ein Fünftel aller europäischen Tier- und Pflanzenarten, über die es Informationen gibt, vom Aussterben bedroht, sagt Hochkirch, der am Musée national d’histoire naturelle in Luxemburg forscht

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

BERNERZEİTUNG: Bund will bei Sammeltaxis und Rufbussen helfenDort, wo das Postauto nicht mehr fährt, sollen kleinere Busse die Fahrgäste auf Abruf von A nach B bringen. Die Idee klingt gut, doch in der Praxis scheitern viele der Konzepte. Nun will der Bund helfen.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen »

HANFMAGAZİN: Cannabis-Verbot: Mehr Schaden als NutzenImmer mehr Länder und Staaten erkennen, dass ein Verbot von Cannabis kontraproduktiv ist und mehr schadet als nützt. Die Prohibition hat Opfer gemacht und unnötiges Leid verursacht. In den USA haben viele Bundesstaaten das Genussmittel für Erwachsene legalisiert und dadurch Steuergelder in Milliardenhöhe eingenommen.

Herkunft: hanfmagazin | Weiterlesen »