Geschmückte Tiere begeistern beim Älplerfest in Lenk

PreviousNext

Nach der Eröffnung des Älplerfest mit dem Treichlerklub Strubelgruess aus Lenk konnten die Gästen durch den vielfältigen Buremärit bummeln und lokal hergestellte Produkte kaufen. Kinder konnten sich im Gumpischloss austoben sowie Kälber und Ziegen streicheln.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Musikgesellschaft Bleienbach und der Jodlerklub Heimelig aus Goldingen. Die Stars des Anlasses waren aber die Kühe. Die Familien Christeler, Gfeller sowie Lukas Zeller und Jana Aegerter zügelten mit ihrem geschmückten Vieh durchs Dorf und begeisterten das Publikum.Georg Blunschi headtopics.com

Der Viehschauexperte hat am Älplerfest in Lenk die Miss Fleckvieh RH sowie Miss Simmental ausgewählt.Obwohl das Wetter nicht mitspielte, strahlten die Teilnehmer des 26. Älplerfests in Lenk umso mehr.Gegen 3'000 Besucher besuchten das 26. Älplerfest in Lenk und wählten die Miss Lenk 2023.Das konnte an einem Wettbewerb sowie an der Kürung der Miss Lenk 2023 teilnehmen.

Die Wahl der Miss Lenk 2023 gewann die vom Publikum gewählte, reinrassige Simmentaler Kuh Marina der Familie Zimmermann. Wir haben die Züglete der Familie Gfeller vom Hof ins Dorf, die stolzen Kuh-Besitzer sowie die schönsten Momente des Älplerfests im Video festgehalten. headtopics.com

Weiterlesen:

SchweizerBauer »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2025 in Mollis GLVom 29. bis zum 31. August findet das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) 2025 in Mollis GL statt. 270 Schwinger und 100 Steinstösser kämpfen um den Titel. Es wird empfohlen, sich frühzeitig um die Unterkunft zu kümmern, da bereits über tausend Buchungen am ersten Tag eingegangen sind. Weiterlesen ⮕

Ärger über die Listenflut im Kanton Luzern: Jetzt kommt Bewegung in die SacheSoll die Anzahl Listen pro Partei beschränkt werden? Ja, finden mehrere Parteien. Die SVP denkt sogar laut über die Abschaffung von Listenverbindungen nach. Weiterlesen ⮕

Zehn verlorene Jahre für die Arboner Altstadt: Politisches Unvermögen, Fehleinschätzungen und Pech verhindern die BelebungSeit genau zehn Jahren entlastet eine Umfahrung die Arboner Altstadt vom Verkehr. Die Hoffnungen der Politiker und Planer haben sich nicht erfüllt. Das historische Zentrum ist nicht aufgeblüht, sondern blutet weiter aus. Es ist bis jetzt alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Weiterlesen ⮕

Die neuen Migros-Chefs nehmen sich die Industriebetriebe vorDie neuen Chefs wollen die eigenen Produktions­betriebe auf Effizienz trimmen und das Sortiment straffen. Weiterlesen ⮕

«Die Stimmung ist so gereizt, dass es die Leute aussprechen»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕