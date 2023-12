Geschäfte in der Berner Innenstadt haben samstags länger geöffnet

Neu haben die Geschäfte in der Berner Innenstadt am Samstag bis 18 Uhr geöffnet. Die Gewerkschaften wollen das wieder rückgängig machen. Um sich den Kundenbedürfnissen anzupassen, haben die Geschäfte in der Berner Innenstadt samstags künftig länger geöffnet. Für jene, die am Wochenende die grossen Weihnachtseinkäufe erledigen wollen, ist der Beschluss der Berner Kantonsregierung ein Grund zur Freude: Ab diesem Samstag dürfen die Läden in der Berner Innenstadt bis 18 Uhr geöffnet haben.

Im Gegenzug müssen sie am Donnerstag eine Stunde früher schliessen. Die längeren Samstagsöffnungszeiten gelten bis Ende 2025 und werden vorerst nicht auf andere Städte oder Regionen ausgeweitet. Der Pilotversuch soll den «Einkaufsgewohnheiten der Kundinnen und Kunden entgegenkommen», wie der Berner Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. So zeigen nämlich lokale Analysen: Während der Abendverkauf am Donnerstag an Popularität einbüsst, sind die Berner Geschäfte am späten Samstagnachmittag gut besucht





BernerZeitung » / 🏆 1. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gemeinderat verbietet Kundgebungen in Berner InnenstadtDer Gemeinderat bewilligt bis Ende des Jahres keine weiteren Grosskundgebungen und Umzüge in der Berner Innenstadt. Grund hierfür: Die stark genutzte Innenstadt.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Stadt Bern BE: Regeln für Kundgebungen ab Mitte NovemberIn den kommenden Wochen finden in der Berner Innenstadt zahlreiche Veranstaltungen und Grossanlässe statt.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Saisonstart in Adelboden und Mürren: Zwei Berner Skigebiete haben die Wintersportsaison eröffnetDank Snowfarming und Neuschnee wurde am Wochenende in Adelboden und Mürren mit dem alpinen Wintersport gestartet.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

YB gegen Manchester City in der Champions League: Guardiola fehlt die Zeit für Analyse der BernerCity hat 2023 jedes Heimspiel gewonnen. YB-Trainer Raphael Wicky sieht dennoch Chancen, nicht Gefahren: «Sonst könnte ich wahrscheinlich nicht schlafen.»

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

Berner Wochenende für die MarmotsDie NLB-Herren der Iron Marmots Davos-Klosters absolvieren am Wochenende eine weitere Doppelrunde.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

SRF-Livespiel am Samstag - YB trifft auf Luzern – alles spricht für die BernerDie Young Boys erzielen in der 4. Super-League-Runde beim FC Luzern spät das 1:1: Benito ist per Kopf erfolgreich.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »