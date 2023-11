Gericht passt Schuldspruch an

Ein Basler Gericht hat den Schuldspruch eines Täters angepasst, der zuvor Sex mit einem anderen Mann hatte. Die vorsitzende Richterin hatte die Frau kritisiert und eine Strafmilderung für den Beschuldigten begründet. Das Appellationsgericht reduzierte die Strafe auf drei Jahre und den Landesverweis auf sechs.





