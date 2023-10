Gericht in Delaware als effizienter Ort für Rechtsstreit

am Freitag in einem Communiqué.

Beide Parteien seien in dem Bundessaat ansässig und das Gericht sei bekannt dafür, dass es Verfahren schneller bearbeite als die Bundesgerichte.

Death Valley: In der Wüste Kaliforniens ist ein See entstandenDas Death Valley ist der heisseste Ort der Welt und der trockenste Ort in den USA. Weiterlesen ⮕

Verkehrskontrolle in Kriens: Da waren zwei Schlepper zur falschen Zeit am falschen Ort.Sinn einer Verkehrskontrolle ist, dass Autos verkehrstüchtig sind. Der Polizei stiess aber auf vier illegale Personen und zwei mutmassliche Schlepper. Weiterlesen ⮕

Céline Dion: Sirenen-Schlachten machen Ort in Neuseeland verrücktDie Hits der kanadischen Sängerin werden für die einige Bewohner von Porirua zur Qual. Dort liefern sich Musikfans sogenannte «siren battles», indem sie ihre Autos mit dutzenden Lautsprechern ausstatten, um Quartiere zu beschallen. Weiterlesen ⮕

Elon Musk verwandelt Twitter in einen Ort des RessentimentsElon Musk hat die Plattform X, vormals Twitter, in einen Ort des Ressentiments verwandelt. Täglich aktiv sind deutlich weniger Nutzer als vor der Übernahme, es ist ein Minus von mehr als zehn Prozent auf 76 Millionen. Die Plattform ist brutaler geworden, sie entspricht Musks rechtslibertärem Weltbild. Weiterlesen ⮕

Zwei Schweizer wollten Reiche mit Bomben erpressen: Jetzt stehen sie vor GerichtAnschlag auf eine Villa im Basler Bruderholz-Quartier: Zwei junge Schweizer Tatverdächtige mussten sich am Mittwoch vor Bundesstrafgericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft fordert bis zu zehn Jahre Gefängnis. Weiterlesen ⮕

Mutter verblutete nach der Geburt: Ärzte und Hebamme wegen fahrlässiger Tötung vor GerichtFast zehn Jahre nach einem Geburtsdrama im Basler Bethesda-Spital müssen sich zwei Ärzte und eine Hebamme vor dem Basler Strafgericht verantworten. Die Mutter starb nach der Geburt, die Tochter trug bleibende Beeinträchtigungen davon. Weiterlesen ⮕