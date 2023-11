Gérard Depardieu intoniert Lieder von Barbara

Das Verwirrende an Gérard Depardieu ist: Irgendwo in diesem Koloss von einem Mann klingt eine zarte Saite an. Die letzten sechs Jahre frönte das «monstre sacré» des französischen Kinos («sacré» bedeutet «geheiligt» wie auch «gewaltig») einer neuen Leidenschaft: Er intonierte auf einer endlosen Frankreich-Tour Lieder von Barbara, die 1997 einige der schönsten französischen Chansons hinterlassen hat.

Rehrücken statt Blut- und Leberwürste vom Schwein: In der Ostschweiz scheinen Wildgerichte die Metzgete abzulösen Kulinarisch hat der Herbst einiges zu bieten. Jetzt sind Wildgerichte besonders beliebt. Aber stimmt der Eindruck, dass die traditionelle Metzgete in der Ostschweiz langsam ausstirbt?

LUZERNERZEITUNG: «Er drückte mich gegen die Wand, sein Bauch blockierte alles»: Ist Gérard Depardieu ein monströses Monument?Grob und zärtlich, schwergewichtig und fragil: Der wohl grösste Schauspieler Frankreichs, Gérard Depardieu, kam mit seinen Widersprüchen nie zurecht. Das bringt ihm Vorwürfe sexueller Aggressionen ein. Von denen die Filmbranche seit jeher wusste.

LUZERNERZEITUNG: Toni's Zoo leidet unter einer Mäuseplage und schmutzigem Wasser – so reagieren die BetreiberBesucherinnen und Besucher kritisieren mangelhafte hygienische Zustände im Familienzoo. Die Betreiber haben Massnahmen ergriffen und nehmen zur Kritik Stellung.

SUEDOSTSCHWEIZ: Die Tour de Romandie endet für den HCD mit einer Niederlage gegen LausanneMit dem knappsten aller Resultate verliert der HCD das heutige Spiel in der Romandie. Leider konnten die Davoser auf den einzigen Lausanner Treffer nicht reagieren. Nun steht die lange Heimreise an.

BAZONLINE: Verkehrsminister optimistisch: Euro-Airport seit einer Woche ohne BombenalarmAn französischen Flughäfen sind zuletzt weniger Bombendrohungen eingegangen, in Basel blieb es gänzlich ruhig. Die Regierung in Paris sieht sich in ihrer Strategie bestätigt.

SUEDOSTSCHWEIZ: Steht die DDO vor einer Zeitenwende?In zwei Wochen findet die Generalversammlung (GV) der Davos Destinations-Organisation (DDO) statt. Zum einen wird dort eine neue Destinationsstrategie vorgestellt, und zum anderen dürfte es die letzte GV für Direktor Reto Branschi sein.

