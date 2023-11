Georg Fischer setzt seine Einkaufstour fort

Corys Piping Systems (CPS) wurde 1977 gegründet und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 80 Millionen Franken, teilte GF weiter mit. Die beiden Unternehmen sind den Angaben zu Folge schon seit einigen Jahren Partner. Das aktuelle Führungsteam von CPS bleibe an Bord. GF Corys wird künftig rund 450 Mitarbeiter beschäftigen.

GF sieht die Akquisition im Einklang mit der Strategie der Division Piping Systems, die globale Präsenz in Regionen mit einem grossen und wachsenden Markt zu stärken. Ein Kaufpreis wird nicht genannt. Bekanntlich steht GF auch kurz vor dem Abschluss einer weitaus grösseren Übernahme. Am Vorabend gab das Unternehmen bekannt, nach Ablauf der Angebotsfrist für die finnische Uponor gemäss provisorischem Ergebnis 92,0 Prozent der Aktien zu halten. Für Uponor gibt Georg Fischer mehr als 2 Milliarden Franken aus.News

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: – Kriegstetten SO: Eröffnung Rastplatz ChölfeldDer Rastplatz Chölfeld diente während der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten als Installationsplatz.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Der Bundesrat verabschiedet den Entwurf des Verhandlungsmandats zum Informationsaustausch über Flugpassagierdaten mit der EUDer Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 1. November 2023 den Entwurf des Verhandlungsmandats für ein Abkommen mit der Europäischen Union (EU) über den Austausch von Informationen zu Flugpassagierdaten, sogenannte Passenger Name Records (PNR), verabschiedet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Schock im Jura: Delémont führt 1:0 – kann der FCL in der zweiten Halbzeit reagieren?Vor elf Jahren warfen die Jurassier den FCL aus dem Cup. Blamieren sich die Luzerner gegen die SR Delémont erneut? Oder erfolgt ein souveräner Sieg gegen die Promotion-League-Mannschaft?

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Plötzlich Favorit: Der Aufstieg von Floorball Thurgau geht in der NLA weiterFloorball Thurgau hat im zweiten Jahr in der höchsten Spielklasse weiter Auftrieb. Die Ostschweizer sind drauf und dran, die direkte Playoff-Qualifikation zu schaffen. Mitten in den Erfolg platzt jedoch ein gewichtiger Rücktritt.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Israelische Soldatin aus der Gewalt der Hamas befreitOri Megidish wurde von ihren eigenen Kameraden und vermutlich auch von Geheimdienstleuten aus der Gewalt der Hamas im Gazastreifen befreit. Die junge Soldatin wurde in gutem gesundheitlichen Zustand zurückgebracht.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕