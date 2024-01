Generative Künstliche Intelligenz im Gesundheitssektor

Die generative Künstliche Intelligenz läutet einen beispiellosen technologischen Wandel ein. Insbesondere im Gesundheitssektor eröffnen sich enorme Chancen für Unternehmen und Investoren. Von Marcel Fritsch, Co-Portfoliomanager und Stefan Blum Co-Portfoliomanager, Bellevue Asset Management Eine Möglichkeit, um vom Trend der generatischen Künstlichen Intelligenz (GenAI) zu profitieren, besteht darin, direkt in Technologieunternehmen wie Microsoft (OpenAI), Google oder Amazon zu investieren.

Allerdings geht dies oft mit erheblicher Volatilität einher, da Technologieinvestoren frühzeitig das volle Zukunftspotenzial in der Unternehmensbewertung einpreisen und das Risiko technologischer Entwicklungen grösser ausfallen kann als erwartet. «Mit dem am 30. November 2023 aufgelegten Bellevue AI Health (Lux) Fonds verfolgen wir einen anderen Ansatz. Der Fonds konzentriert sich ganz auf GenAI und die daraus resultierenden Anlagemöglichkeiten im Healthcare-Sekto





finews_ch » / 🏆 25. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Was künstliche und menschliche Intelligenz miteinander zu tun habenKünstliche Intelligenz ist in aller Munde, es wurde viel gelobt, gewarnt und spekuliert. Dieses Buch ist anders: Nüchtern und differenziert geht die Wissenschaftsjournalistin und Philosophin Manuela Lenzen darin der Frage nach, was Intelligenz ist und was sich über die menschliche Intelligenz lernen lässt, indem man sie in künstlichen Systemen nachbaut. Ein spannender und überraschender Streifzug durch verschiedene Disziplinen, der hilft, die aktuellen künstlichen Systeme wie Chat-GPT einzuschätzen.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Bewältigung der Risiken und Nutzung der Chancen Künstlicher Intelligenz (KI) auf dem WEF in DavosDie Regierungen fordern eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz (KI), doch globale Regeln fehlen. Kann es auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos zu einem Durchbruch kommen?

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Gerichtsentscheid: SVP-Nationalrat muss für Fake-Video zahlenDer Aargauer SVP-Nationalrat setzte künstliche Intelligenz gegen seine politische Gegnerin aus Basel ein. Jetzt hat ein Gericht in dem aufsehenerregenden Fall entschieden.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Davos: Weltwirtschaftsforum beginnt mit Fokus auf Kriege, Klimawandel und KIDas Weltwirtschaftsforum (WEF) beginnt in Davos mit 2800 Teilnehmern aus Politik und Wirtschaft. Die zentralen Themen sind Kriege, Klimawandel und Künstliche Intelligenz. Besonders hohe Sicherheitsmaßnahmen wurden ergriffen.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

HPI Konferenz: Mehr Frauen in der IT und Diversität im Tech-SektorDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) hat das Ziel, mehr Frauen in der IT anzusprechen und für mehr Diversität im Tech-Sektor zu sorgen. Die Konferenz am 25. und 26. Januar behandelt Themen wie Künstliche Intelligenz, Avatare und ethischer Umgang mit Technologie. Frauen geben Einblick in ihre Forschungsfelder und es werden Workshops angeboten.

Herkunft: presseportal_ch - 🏆 6. / 77 Weiterlesen »

Investoren nutzen tiefe Stände für Zukäufe an den New Yorker BörsenNach dem Kursrückgang der vergangenen Tage haben Investoren an den New Yorker Börsen zuvor tiefe Stände für Zukäufe genutzt. Dies trieb den Tech-Index 0,5% höher auf 16’997 Punkte und damit ein neues Rekordhoch. Die gute Stimmung war zusätzlich beeinflusst von den über den Erwartungen liegenden Zahlen des taiwanesischen Chipfertigers. Der Kurs gewann um 3,3%. Die Bank of America (BofA) setzt das Rating neu bei «Buy» und nicht mehr «Neutral». Den Anreiz, Apple-Aktien zu kaufen, sieht sie bei den Themen künstliche Intelligenz und virtuelle Realität. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,9% auf 4781 Punkte. Die Börsenlage war also gut, auch wenn die Renditen für US-Staatsanleihen wieder über 4% notierten.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »