Generalsekretärin des Europarates besucht Liechtenstein

Im Lichte des in Kürze bevorstehenden liechtensteinischen Vorsitzes im Ministerkomitee des Europarates weilte die Generalsekretärin des Europarates, Marija Pejcinovic Buric, am 26. und 27. Oktober in Liechtenstein. Dabei erhielt sie einen umfassenden Einblick über Liechtensteins Vorsitzprioritäten und informierte auch einen Vortrag über die Werte des Europarats.

Zur weiteren Vorbereitung des liechtensteinischen Vorsitzes im Ministerkomitee des Europarats, besuchte die Generalsekretärin des Europarates, Marija Pejcinovic Buric, am 26. und 27. Oktober Liechtenstein. Die Generalsekretärin steht an der Spitze der Organisation und ist zuständig für die strategische Planung und Leitung des Arbeitsprogramms, das Budget des Europarates sowie die Leitung der Tagesgeschäfte der Organisation.

Die Generalsekretärin traf sich mit Landtagspräsident Albert Frick und der liechtensteinischen Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung (PACE), unter der Leitung von Franziska Hoop. Die PACE besteht aus 306 Abgeordneten und ebenso vielen Stellvertretern aus den nationalen Parlamenten der 46 Europaratsstaaten. Sie wählt u.a. die Generalsekretärin sowie die Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. headtopics.com

Das Treffen fand insbesondere auch im Hinblick auf das in Liechtenstein Ende November stattfindende Standing Committee Meeting mit über 100 Abgeordneten aus den Europaratsstaaten statt. Diese Standing Committee Meetings werden rund drei Mal jährlich zwischen den vier PACE-Plenarsitzungen durchgeführt.

Das Programm von Generalsekretärin Buric sah ebenfalls einen Höflichkeitsbesuch bei S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und Regierungschef Daniel Risch vor. Ausserdem nutzte die Generalsekretärin ihren Aufenthalt, um in einem Vortrag über die gelebten Werte des Europarats zu referieren.- Der Unternehmertag am Donnerstag, 25. Oktober 2023 hat aufgezeigt, wie sich neue Chancen in schwierigen Zeiten ergreifen lassen. headtopics.com

Weiterlesen:

presseportal_ch »

Betrugsmasche Liechtenstein: Täter behaupten Opfer bei Pornokonsum gefilmt zu habenIn Liechtenstein haben sich Meldungen gehäuft über die sogenannte «Porno-Betrugsmasche». Unbekannte behaupten, die Opfer beim Pornokonsum gefilmt zu haben und drohen die Videos zu veröffentlichen. Weiterlesen ⮕

Kaufkraft: Schweizer können im Jahr 47‘000 Franken ausgebeLaut einem Kaufkraft-Vergleich haben Schweizer jährlich 47'000 Franken zur Verfügung. Dies reicht in Europa nur zu Rang zwei hinter Liechtenstein. Weiterlesen ⮕

Konzert des Sinfonieorchesters Basel: So spannt man einen musikalischen BogenDas Sinfonieorchester lud am Mittwoch zum Abo-Konzert ins Stadtcasino – mit rhythmischem Programm, einem virtuosen Schwesternpaar und einem überzeugenden Dirigenten. Weiterlesen ⮕

Volksinitiative für einen Bürgerdienst für alle in Bern eingereichtAm Donnerstag wurde die Service-Citoyen-Initiative eingereicht. Laut dieser, sollen alle jungen Bürger einen Einsatz für Gemeinschaft und Umwelt leisten. Weiterlesen ⮕

Elon Musk verwandelt Twitter in einen Ort des RessentimentsElon Musk hat die Plattform X, vormals Twitter, in einen Ort des Ressentiments verwandelt. Täglich aktiv sind deutlich weniger Nutzer als vor der Übernahme, es ist ein Minus von mehr als zehn Prozent auf 76 Millionen. Die Plattform ist brutaler geworden, sie entspricht Musks rechtslibertärem Weltbild. Weiterlesen ⮕

Intel peilt einen Umsatz von bis zu 15,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal anDank einer anziehenden Nachfrage und Fortschritten im Umbau der Produktion und den Angeboten mit Künstlicher Intelligenz erwartet Intel im dritten Quartal einen Umsatz von bis zu 15,6 Milliarden Dollar, was einem Plus von acht Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2022 entspricht. Weiterlesen ⮕