General Electric spaltet sich ab - Auswirkungen auf die Schweiz

Der amerikanische Industriegigant General Electric hat angekündigt, sich künftig auf das Luftfahrtgeschäft zu konzentrieren und alle anderen wichtigen Geschäfte abzuspalten. Diese Entscheidung hat auch Auswirkungen auf die Schweiz.

Die Migros Aare verkauft ihre Fachmärkte und konzentriert sich auf ihr Kerngeschäft der Supermärkte. Nachdem bereits die Schließung einiger 'Do it + Garden'-Filialen bekannt gegeben wurde, folgen nun die 'Melectronics'-Standorte.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AargauerZeitung / 🏆 45. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der letzte Schritt: General Electric hat sich aufgespalten – das hat auch Folgen für die SchweizDie einstige amerikanische Industrieikone General Electric hat sich aufgespalten - das passiert in der Schweiz

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Kriminalität in der Schweiz: Diebstähle in der Schweiz steigen stark an – auch Gewaltstraftaten nehmen zuDeutlich mehr Diebstähle und mehr digitale Kriminalität: Die neusten Zahlen zur Kriminalität in der Schweiz.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Kriminalität in der Schweiz: Schweiz verzeichnet Rekordwerte an Diebstählen – auch Gewaltstraftaten nehmen zuDeutlich mehr Diebstähle und mehr digitale Kriminalität: Die neusten Zahlen zur Kriminalität in der Schweiz.

Herkunft: BernerZeitung - 🏆 1. / 92 Weiterlesen »

«Gartenführer Schweiz»: Die schönsten Parks der SchweizDie Zeit der Gartenbesuche bricht an. Öffentlich zugängliche Gärten erzählen auf ihre Art die Geschichte des Landes. In einer Disziplin ist die Schweiz Vorreiterin.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Verwechslung zwischen Schweiz und Schweden: US-Aussenminister setzt Schweden an den Platz der SchweizKurz vor seiner Europa-Reise veröffentlichte der US-Aussenminister Antony Blinken eine Karte, die Schweden an den Platz der Schweiz setzt. Die Amerikaner und ihre Geografie-Kenntnisse ...

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Neue Goalietrainerin im Fokus - Angerer: Neu mit der Schweiz statt gegen die Schweiz gewinnenBeim Zusammenzug der Frauen-Nati in Pfäffikon (SZ) steht die neue Goalietrainerin Nadine Angerer im Fokus.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »