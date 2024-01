Als Mitbegründer und CEO von Bybit habe ich die Kryptowährungsrevolution an vorderster Front miterlebt und war Zeuge jeder Ebbe und Flut, jedes Triumphs und jeder Prüfung, die unsere Branche durchlaufen hat. Heute stehe ich vor Ihnen, nicht nur als Zeuge, sondern als aktiver Teilnehmer an dem vielleicht bisher bedeutendsten Meilenstein: der Genehmigung der ersten Bitcoin Spot ETFs.

Es ist über ein Jahrzehnt her, seit die Winklevoss-Zwillinge 2013 den ersten Bitcoin-ETF beantragt haben, und es gab mehr Fehlstarts und Ablehnungen, als mir lieb ist. Die Beharrlichkeit der Leute auf der ganzen Welt, die an Krypto geglaubt haben, hat sich jedoch ausgezahlt, und wir sehen jetzt die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit. Die Genehmigung der Bitcoin Spot ETFs durch die Aufsichtsbehörden ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin - ein Vermögenswert, der trotz einer Reihe von Herausforderungen, von unklarer Regulierung bis hin zu negativen Kommentaren von Gegnern, weiterhin eine überdurchschnittliche Performance aufweist





Bitcoin-Kurs steigt auf über 40.000 DollarDer Bitcoin-Kurs ist im Jahr 2023 stark angestiegen und hat die Marke von 40.000 Dollar überschritten. Die Wertentwicklung wurde vor allem durch die Hoffnung auf eine Zulassung eines Exchange-Traded-Funds (ETF) getrieben.

Bitcoin und die Entscheidung der US-BörsenaufsichtDie Performance der ältesten Kryptowährung der Welt übertraf 2023 alle Anlageklassen. Ob der Bitcoin seinen Aufwärtstrend fortsetzt, hängt nicht zuletzt von einer Entscheidung der US-Börsenaufsicht über die Zulassung von Bitcoin-ETF ab, sagt Nicolas Marxer, Leiter Blockchain Banking bei der Liechtensteiner Bank Frick.

Colivar Wöchentlicher MarktimpulsColivar Wöchentlicher Marktimpuls Colivar Wöchentlicher Marktimpuls Hier lesen Sie den Colivar Weekly Market Pulse, mit freundlicher Genehmigung unseres Gastautors Mahnoosh...

Odermatt gewinnt seine erste Abfahrt im WeltcupSein 30. Weltcupsieg ist der erste in der Abfahrt. Weltmeister wurde er in der schnellsten Disziplin schon, aber im Weltcup wurde er immer wieder um wenige Hundertstel geschlagen. Achtmal war er schon Zweiter, nun hat er es endlich ganz nach oben geschafft – und dies ausgerechnet in der (verkürzten) Lauberhornabfahrt in Wengen.

Besondere Inseln vor der Küste von New YorkVor der Küste des US-Bundesstaats New York gibt es einige «besondere» Inseln, zum Beispiel: Hub Island, die kleinste bewohnte Insel der Welt die berühmt-berüchtige Rikers Island Roosevelt Island, die Insel für Kranke, Kriminelle und Verrückte Long Island, der Hot-Spot der New Yorker Oberschicht Aber so unterschiedlich diese auch sind, haben sie auch eine grosse Gemeinsamkeit: Sie alle können besucht werden. Im Fall von Hub Island ist das zwar nur auf Einladung der Eigentümerfamilie möglich, aber: Ausgeschlossen ist es nicht. Man muss nur mit ihnen bekannt sein. Plum Island ist anders Gänzlich anders ist die Situation auf Plum Island. Hier helfen auch private Verbindungen nicht. Denn die rund sieben Quadratkilometer grosse Insel ist Sperrgebiet. Der Zugang ist nur für jene möglich, die eine offizielle Berechtigung haben. Ausnahmen werden da keine gemacht. Darum ist der Zugang beschränkt Grund dafür ist das im Jahr 1954 gegründete Plum Island Animal Disease Center (PIADC)

Expats in der Schweiz fühlen sich unfreundlich und nicht willkommenJeder fünfte befragte Expat hält die Schweizer Bevölkerung im Allgemeinen für unfreundlich und mehr als die Hälfte der Expats hierzulande findet es schwierig, Freundschaften mit Einheimischen zu schliessen. Fast jeder Vierte fühlt sich zudem in der Schweiz nicht willkommen. Dies zeigt der «Expat Insider 2023»-Report, an welchem jährlich 12'000 Expats aus 53 Ländern teilnehmen – und bei dem die Schweiz in der Kategorie «Ease Of Settling In» jedes Jahr in den hinteren Rängen landet.

