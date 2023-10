Gemeinsam Lösungen für die Herausforderungen von morgen finden: Paul Ammann, Professor an der Berner Fachhochschule (links), diskutiert mit einem Gast.Gleich zu Beginn ging es ans Eingemachte – oder besser: ans Eingebildete. Carlos Alós-Ferrer, Professor für Neuroökonomie an der Universität Zürich, erläuterte am Mittwoch den über siebzig anwesenden Gästen, wie Führungskräfte unternehmerische Fehlentscheidungen vermeiden können.

Martin Meyer (links), Stefan Planzer (Mitte) und Oliver Strohm sprechen über mögliche Lösungsansätze, um den Fachkräftemangel zu entschärfen. Um Entscheidungen drehte sich auch die erste von zwei Podiumsdiskussionen. Stefan Planzer, Gründungspartner der Marketingagentur Addvanto, hat als Mittel gegen den Fachkräftemangel eine Vier-Tage-Woche in seinem Betrieb eingeführt. Seither hat er nicht nur zehn Bewerbungen auf eine offene Stelle erhalten, sondern hundert. Armin Baumann von KMU Swiss plädierte hingegen für eine weitreichende Flexibilisierung der Arbeitszeit, inklusive Sonntagsarbeit.

Nach der Mittagspause wurde es dann sportlich. Peter Zahner, CEO der ZSC Lions, gewährte den Zuhörern einen seltenen Blick hinter die Kulissen eines der grössten Eishockey-Unternehmen Europas. In den Fokus rückte er den Prozess des Baus der Swiss Life Arena, der 2022 eröffneten neuen Heimstätte der ZSC Lions.Das zweite Podium war makroökonomischen Themen gewidmet. headtopics.com

Den krönenden Abschluss der Konferenz bildete ein Block zu künstlicher Intelligenz (KI), der im Vortrag des Autors und «Spiegel»-Kolumnisten Sascha Lobo gipfelte. Sein Ausblick auf den Einsatz von KI in der Geschäftswelt war zwar nicht durchs Band optimistisch, aber er sieht durchaus praktische Anwendungsmöglichkeiten für KMU mit dieser neuen Technologie.

ist seit Dezember 2022 Redaktor der «Finanz und Wirtschaft» und schreibt über die Finanzindustrie im Allgemeinen und Versicherer im Besonderen. Vorher war er bei Polaris, Klein Report und der Zürcher Studierendenzeitung. Er hat Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Datenjournalismus studiert. headtopics.com

