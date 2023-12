Gemeindepräsident schließt Medienkonferenz

Damit schliesst der Gemeindepräsident die Medienkonferenz. Eine weitere Orientierung sei nicht geplant.«Alleine ist man erst, wenn es dunkel wird. Es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Man hat einfach ständig Angst um die Familie. Heute wissen wir halt immer noch nicht mehr. Das ist sehr belastend. Ich wünschte, ich könnte sagen, ob es uns irgendwann noch stärker betreffen wird.» Der betroffene Bauer senkt den Kopf.

«Diesen Anblick vom Murgang, als wir die ersten Risse sahen, vergesse ich nie mehr», sagt jetzt der betroffenen Bauer. «Man konnte direkt zuschauen, wie die Erde rutschte. Wir konnten mit dem Auto nicht mehr wegfahren. Ich habe mich hilflos gefühlt. Man kann nichts machen. Man steht einfach davor und hofft einfach nur, dass es aufhört. Meine Enkel, meine Tochter und meine ganze Familie waren da. Wir haben richtig gebeten, dass es endlich aufhört.»Auf die Frage, inwiefern man jetzt wisse, ob die Bauernfamilie langfristig bleiben dürfe, antwortet ebenfall der Kantonsmitarbeite





Der Winter in der Ukraine und die Situation an der FrontDer Winter ist in der Ukraine eingebrochen und stellt eine zusätzliche Härte für die Soldaten an der Front dar. Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft die Bevölkerung zum Dank an die Soldaten auf. Die Schlacht um Awdijwka wird für Wladimir Putin zum Desaster. Berlin und Washington wollen die Hilfe für Kiew reduzieren, um die Ukraine zum Verhandeln zu bewegen. Die ukrainische Attacke auf Horliwka ist ein Entlastungsangriff für Awdijwka.

SUV-Fahrer testet in Oltingen Offroad-Fähigkeiten – und bleibt stecken ++ Schwerer Selbstunfall im HorburgtunnelHier finden Sie alle wichtigen Informationen der Blaulicht-Organisationen aus den beiden Basel.

CEO der Zürcher Kantonalbank dämpft Hoffnungen auf Geschäft von der Credit SuisseDer CEO der Zürcher Kantonalbank Urs Baumann dämpft die Hoffnungen der Branche auf Geschäft von der untergegangenen Credit Suisse. Dafür sei der Kuchen zu klein. Und es werde länger dauern, bis er verteilt sei, hat er einer prominent besetzten Podiumsdiskussion zum Finanzplatz erklärt.

Ausländerbeteiligung an der Lokalpolitik in der SchweizEine Studie untersucht die geringe Beteiligung von Portugiesen und Spanierinnen an der Lokalpolitik in den Kantonen Genf und Neuenburg in der Schweiz.

Indiens Wirtschaft: Der falsche Kurs der RegierungMeinung: Gefahren für den Aufstieg Indiens: Zwar hat Indien mächtig aufgeholt, doch nun führt der wirtschaftspolitische Kurs der Regierung in die falsche Richtung. Neu-Delhi muss die Stärkung der Bildung, die Entbürokratisierung und die Vereinheitlichung…

Rücktritt mit 72 Jahren: Der schnellste Polizeihauptmann der Schweiz hat genug15 Podestplätze aus 33 Starts: Der schnellste Polizeihauptmann der Schweiz hat genug. Thomas Steinmann aus Riehen tritt im Alter von 72 Jahren kürzer.

