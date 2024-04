Gemeindepräsident Rolf Wirz überlegt, trotz Rücktrittsankündigung weiterzumachen

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wiefest. Anders in Wittinsburg, Hemmiken. Oder Nusshof: Hier sind sogar zwei von drei Sitzen zu vergeben. Als einziger Kandidat stellte sich der Bisherige Patrick Born zur Verfügung, der bereits im

Aus diesem Grund hat der amtierende Gemeindepräsident Rolf Wirz vor dem zweiten Wahlgang überlegt, trotz Rücktrittsankündigung weiterzumachen. Doch die Ausgangslage habe sich verändert, sagt Wirz auf Anfrage: Für den ehemaligen Gemeinderat Ueli Michel wurden 17 Wahlzettel eingelegt. Und obwohl Michel nicht kandidierte, würde er gemäss Wirz die Wahl annehmen wollen.

Wirz selbst erhielt, ohne zu kandidieren, 34 Stimmen. Bis zur Sitzung mit dem Gemeinderat am Dienstag lasse er offen, ob er die Wahl annehme oder ablehne. «Die Krise haben wir vorerst abwenden können. Mit zwei Gewählten bin ich zuversichtlich», sagt Rolf Wirz. So wäre die Gemeinde für eine gewisse Zeit handlungsfähig und hätte Zeit, eine dritte Person zu suchen.

Ähnlich sieht es in Wittinsburg aus: Daniel Wetzler, der ohne Kandidatur mit 15 Stimmen an der Spitze lag, sagt auf Anfrage: «Ich werde die Wahl nicht annehmen, das war schon im Vornherein bekannt.» Rita Lüchinger war bis 2021 im Gemeinderat und erhielt fünf Stimmen, ohne zu kandidieren. Sie habe bereits letzte Woche zwei Gemeinderatsmitgliedern erklärt, dass sie die Wahl nicht annehmen werde, und bleibe dabei.

Sieben Stimmen erhielt Manuel Hutter, der am Montag nicht vor Redaktionsschluss erreicht werden konnte. Es bleibt vorerst offen, ob und wann der Gemeinderat um Markus Hügli, Caroline Zürcher, Jürg Zumbrunn und Roger Handschin komplettiert wird. Auch in Zwingen, Läufelfingen und Rothenfluh sind die Wahlen noch nicht abgeschlossen.

Gemeindepräsident Rücktritt Wahl Kandidat Ausgangslage Gemeinderat

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



bazonline / 🏆 7. in CH

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Steinach passt Reglement für Videoüberwachung an: Neu hat der Gemeindepräsident das SagenBisher musste der Steinacher Gemeinderat die Erlaubnis dafür geben, dass die Bilder der Überwachungskameras nach Fällen von Sachbeschädigung oder Littering angesehen werden durften. Nun ändert die Gemeinde das entsprechende Reglement.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Thurgauer des Tages: Manuel Strupler ist zum drittel Mal Papi geworden +++ Affeltranger Gemeindepräsident tritt zurückWas passiert gerade im Thurgau? In unserem Ticker finden Sie aktuelle News aus dem Kanton und seinen Gemeinden.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Gerlafingen SO: Gemeindepräsident wehrt sich nach Eritreer-KrawallNach den Ausschreitungen rund um ein Eritrea-Festival in Gerlafingen SO wehrt sich der Gemeindepräsident gegen Vorwürfe: «Wir haben keine Bewilligung erteilt».

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

„Wir benötigen Fakten und Zahlen“: Häggenschwiler Gemeindepräsident äussert sich zu möglichen Tempo-30-Zonen im DorfZwei Häggenschwilerinnen haben eine Petition für die Einführung von Tempo-30-Zonen eingereicht. Gemeindepräsident Raffael Gemperle betont, dass solche genau geprüft werden müssen und weist auf die Verkehrszählungen des Gemeinderats hin.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Nun ist es offiziell: Der neue Gemeindepräsident von Eggersriet heisst Guido KellerWas bereits seit Wochen klar war, ist nun bestätigt: Guido Keller (Die Mitte) ist am Sonntag zum Nachfolger von Roger Hochreutener gewählt worden. Der 61-Jährige war der einzige Kandidat fürs Gemeindepräsidium.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

«Ich bin sehr glücklich»: Der neue Gemeindepräsident von Eggersriet heisst Guido KellerWas bereits seit Wochen klar war, ist nun bestätigt: Guido Keller (Die Mitte) ist am Sonntag zum Nachfolger von Roger Hochreutener gewählt worden. Der 61-Jährige war der einzige Kandidat fürs Gemeindepräsidium.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »