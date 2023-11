Geert Wilders gewinnt sensationell bei Parlamentswahlen in den Niederlanden

Geert Wilders triumphiert sensationell bei einer «historischen» Parlamentswahl. Bekommen die Niederlande nun wirklich einen Ministerpräsidenten, der den «sofortigen Asylstopp» will? Geert Wilders erhält Glückwünsche nach seinem voraussichtlichen Sieg bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden. Man soll vorsichtig sein mit Superlativen, aber diese niederländische Parlamentswahl zählt sicher zu den überraschendsten der jüngeren europäischen Geschichte.

Geert Wilders, einer der unerbittlichsten Islamkritiker des Kontinents, ein knallharter Nationalist, der aus der EU und der Nato aussteigen möchte, ein ausgemachter Fremdenfeind, der die Zahl der Asylsuchenden «sofort auf null» reduzieren will, hat gewonnen. Und zwar mit hohem Abstand, allen Vorhersagen zum Trotz. Er könnte – es fällt nicht leicht, das hinzuschreiben – an diesem «historischen» Abend, wie er in den Niederlanden sofort reihum genannt wird, er könnte tatsächlich neuer Regierungschef des deutschen Nachbarlandes werde





bazonline »

