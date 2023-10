Geberit und Swisscom veröffentlichen Quartalsergebnisse

07:00 Geberit: Ergebnis Q307:15 Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.

00 Uhr)08:30 BFS: Dienstleistungsumsätze August 2023UBS: Vorsorgeforum zum Thema AHV 2030 (MK 08.30 Uhr)Dufry: aoGV (Namensänderung; 09.30 Uhr), Basel

Weiterlesen:

FuW_News »

BfS-Wahldebakel: Die Glarner Zahlen sind schuld an den falsch berechneten ParteistärkenAm Sonntag hat das Bundesamt für Statistik bei der Berechnung der Parteistärken einen Fehler gemacht. Der Grund dafür: In Bern hat man die Glarner Zahlen falsch verarbeitet. Weiterlesen ⮕

«Es ist nicht entschuldbar»: BFS-Direktor erklärt das ZahlendebakelNach dem peinlichen Rechenfehler am Wahlsonntag geben sich die Verantwortlichen zerknirscht und geloben Besserung. Doch der Vorfall wirft kein gutes Licht auf das Bundesamt für Statistik. Weiterlesen ⮕

Nach Wahlfiasko: Hier hatte das BFS bereits PannenDas Bundesamt für Statistik lieferte bei den Wahlen falsche Zahlen für einige Kantonen. Es stand schon einige Male in der Kritik. Weiterlesen ⮕

Wähleranteile falsch berechnet - BFS-Direktor Ulrich: «Wichtig ist, dass man hinsteht»Böser Fauxpas des BFS: Der oberste Statistiker spricht von einem Fehler an der «Schnittstelle von Mensch und Maschine». Weiterlesen ⮕

Wahlen 2023: Schweiz erntet nach Panne Hohn und SpottNach den Wahlen 2023 teilt das BfS mit, dass die nationalen Parteistärken falsch berechnet wurden. Der Spott im Netz liess nicht lange auf sich warten. Weiterlesen ⮕

Amtskrise: Direktor des Bundesamts für Statistik erklärt sich vor den MedienDer Direktor des Bundesamts für Statistik, Georges-Simon Ulrich, musste sich am Mittwoch vor den Medien erklären. Die Vorgänge im BFS sorgen weiterhin für Diskussionen, nachdem eine Datenpanne aufgedeckt wurde. Weiterlesen ⮕