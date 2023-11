Geberit steigert Profitabilität bei sinkendem Umsatz – Ersteinschätzung zu den Quartalszahlen

Derzeit sorgt die Schwäche beim Wohnungsbau in Europa und speziell in Deutschland für anhaltend kräftigen Gegenwind, der die Verkaufsvolumen gehörig schrumpfen lässt. Hinzu kommen deutlich negative Währungseffekte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CASHCH: Geberit kann Marge trotz rückläufigem Umsatz steigernGeberit spürt weiterhin die Flaute in Europas Baukonjunktur. Immerhin hat sich die Abwärtsdynamik im dritten Quartal abgeschwächt und die Profitabilität konnte gar gesteigert werden.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Quartalszahlen: Geberit steigert Marge bei rückläufigem UmsatzBeim Sanitärtechniker hat sich im dritten Quartal die Abwärtsdynamik abgeschwächt, und die Profitabilität konnte gar gesteigert werden.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Oerlikon leidet unter der Polymersparte – Ersteinschätzung zu den QuartalszahlenDer Industriekonzern erzielt im dritten Quartal weniger Umsatz, Bestellungseingang und Gewinn, bestätigt jedoch den Ausblick fürs Gesamtjahr.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Barry Callebaut braucht viel Zeit für den Turnaround – Ersteinschätzung zum Strategie-UpdateDer Kakao- und Schokoladenkonzern schraubt nach einem historisch turbulenten Geschäftsjahr 2022/23 an seiner Ausrichtung.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

FUW_NEWS: Abflüsse bei Vontobel setzen sich fort – Ersteinschätzung zu den QuartalszahlenDie ersehnte Trendwende im Asset Management lässt weiter auf sich warten: Das Investmenthaus Vontobel verzeichnet auch nach neun Monaten Nettoneugeldabflüsse. Sie sind höher als erwartet.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Börsen-Ticker : SMI vorbörslich freundlich - Adecco und Geberit steigen - Fed-Nullentscheid verleiht FlügelDie guten Vorgaben aus New York und die unveränderten Leitzinsen der amerikanischen Notenbank Fed sorgen für steigende Kurse an den Aktienmärkten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕