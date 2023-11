Gazastreifen: Flüchtlingslager wird bombardiert

Hamas-Vertreter Ibrahim Biari getötet Israel hatte eigenen Angaben zufolge am Dienstag ein grosses Tunnelsystem unter dem dicht besiedelten Flüchtlingslager Dschabalia im Norden des Palästinensergebiets bombardiert. Dabei seien der führende Hamas-Vertreter Ibrahim Biari und zahlreiche weitere Kämpfer der den Gazastreifen beherrschenden Palästinenserorganisation getötet worden.

