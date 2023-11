Gaza: Zeit für Saudiarabien, Verantwortung zu übernehmen

«Alle Hamas-Mitglieder sind todgeweiht», versicherte der israelische Premier, werde sich Israel aus dem Gazastreifen zurückziehen und sich der Verantwortung für die 2,2 Millionen Palästinenser komplett entledigen. Was wird dann aus dem Küstenstreifen? Im Meer verschwinden wird er nicht, auch werden sich seine Bewohner nicht in Luft auflösen.

NAU_LİVE: Iran weist Verantwortung für Angriffe auf US-Truppen in Nahost zurückLaut dem iranischen Aussenminister habe die Regierung von Iran nichts mit den Angriffen auf US-Militärstützpunkte im Nahen Osten zu tun.

PİLATUSTODAY: Humanitäre Notlage in Gaza: Tausende Menschen brechen in Lagerhäuser einIn der Nacht sind vereinzelte Bodentruppen in den Gazastreifen vorgedrungen. Laut der Nachrichtenagentur «Reuters» war das Ziel des Manövers, nach Geiseln zu suchen.

CASHCH: Israel weitet Bodeneinsatz im Gaza-Krieg ausIsraels Militär verstärkt seinen Bodeneinsatz im Gazastreifen, spricht aber nicht vom Beginn der erwarteten Bodenoffensive.

TAGESANZEİGER: Bodenkämpfe in Gaza: Was Israels Führung unter der «neuen Kriegsphase» verstehtErstmals bleiben israelische Panzer nach einem Vorstoss im palästinensischen Gazastreifen. Angehörige fürchten nun umso mehr um das Leben der Geiseln in den Händen der Hamas.

NAU_LİVE: Klinik in Gaza als Kommandozentrale der Hamas genutztDie größte Klinik im Gazastreifen dient laut Israel als Kommandozentrale der Hamas. Tausende Menschen haben Zuflucht in der Klinik gesucht, um sich vor Angriffen zu schützen.

LUZERNERZEİTUNG: Krankenhäuser in Gaza überbelastet und als Schutzschild genutztDie Krankenhäuser in Gaza sind zurzeit stark überbelastet. Die Hamas nutzt sie gleichzeitig als Schutzschild.

