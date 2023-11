Gaza: 7000 Ausländer warten auf Ausreise ++ Biden fordert Feuerpause zwischen Israel und der Hamas

Er habe eine von der UNRWA betriebene Schule in Rafah nahe der Grenze zu Ägypten besucht. «Das Ausmass der Tragödie ist beispiellos», sagte Lazzarini. Kinder hätten ihn um einem Schluck Wasser und ein Stück Brot gebeten. Die Not und die unhygienischen Lebensbedingungen seinen jenseits der Vorstellungskraft.

Aufnahmen zeigen die verheerenden Folgen des Angriffs, bei dem Armeeangaben zufolge auch Tunnel der Hamas einstürzten und einen Krater hinterliessen. Unter den Opfern sind nach palästinensischen Angaben viele Zivilisten. Nach Darstellung der israelischen Armee galt der Luftangriff einem Drahtzieher des Massakers an israelischen Zivilisten am 7. Oktober. 50 Terroristen seien bei dem Einsatz in Dschabalia getötet worden.

Hagari sprach von einem Dilemma für die Armee. Einerseits wisse sie, dass sich in der Gegend noch immer Zivilisten aufhielten - obwohl das Gebiet aufgrund der Präsenz der Hamas als «rote Zone» ausgewiesen sei. Zugleich sei die Aktivität der Hamas in dem Flüchtlingslager für die israelische Armee eine Bedrohung, auf die sie reagieren müsse.

Das Militär bekämpft derzeit vor allem im Norden die Einrichtungen der islamistischen Hamas. Doch auch im Süden kam es bereits zu israelischen Luftangriffen. Nach Darstellung Hagaris gibt es dort in den für die Zivilbevölkerung ausgewiesenen Gebieten ausschliesslich gezielte Attacken auf individuelle Führer der Hamas. Der Bereich sei keine «sichere Zone», betonte er. «Aber es ist ein sichererer Ort als jeder andere Ort in Gaza.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TAGBLATT_CH: Gaza: 7000 Ausländer warten auf Ausreise ++ Israelischer Kommandeur: «Wir stehen vor den Toren von Gaza-Stadt»Im Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und Palästina eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Huthi-Drohnenangriffe auf Israel sollen fortgesetzt werdenGaza: Grenze bei Rafah für Schwerverletzte und Ausländer geöffnet

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Verletzte und Ausländer: Zivilisten aus Gaza auf dem Weg nach ÄgyptenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: Verletzte und Ausländer: Zivilisten aus Gaza auf dem Weg nach ÄgyptenRafah ist der einzige Übergang im Gazastreifen, der nicht von Israel kontrolliert wird. Wann Rafah…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: USA und Palästinenserhilfswerk fordern erneut eine FeuerpauseGaza: Grenze bei Rafah für Schwerverletzte und Ausländer geöffnet

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: USA und Palästinenserhilfswerk fordern eine FeuerpauseGaza: Grenze bei Rafah für Schwerverletzte und Ausländer geöffnet

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕