Gartenarbeitstipps von Landschaftsarchitektin Monika Pearson

Der April war immer wieder frostig, der Mai brachte viel Regen. Jetzt ist der Garten von Landschaftsarchitektin Monika Pearson in Rehetobel erwacht. Wir machen einen Besuch und holen uns Tipps für die Gartengestaltung. Das Thermometer zeigt gerade einmal 4 Grad an diesem Samstagmorgen im Mai. Monika Pearson zieht sich eine warme Jacke und ihre Gummistiefel an. Hund Babar steht schon am Fenster, bereit für einen Spaziergang durch den Garten.

Sie habe draussen noch nicht viel machen können diese Saison, erzählt die leidenschaftliche Gärtnerin. «Hier oben im Appenzellerland ist der Frühling immer eine langwierige Sache. Mal wird es wieder eisig kalt, mal kommt nochmals eine Ladung Schnee.» Es brauche viel mehr Geduld als beispielsweise unten im Thurgau, wo längst die Apfelbäume blühe

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AargauerZeitung / 🏆 45. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gartenarbeitstipps für den FrühlingWir besuchen den Garten von Landschaftsarchitektin Monika Pearson und holen uns Tipps für die Gartengestaltung. Der Artikel beschreibt die Herausforderungen des Frühlings im Appenzellerland und gibt Ratschläge für die Gartenarbeit.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Monika Grab neu im Vorstand der Schwyzer Bäuerinnen246 Frauen nahmen an der GV der Schwyzer Bäuerinnenvereinigung in der Markthalle Rothenthurm teil.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Monika Stampfli (GLP): Kanton Bern hat bei Nacht-ÖV NachholbedarfGLP-Grossrätin Monika Stampfli will, dass der Kanton Bern das nächtliche ÖV-Angebot ausbaut, und unterstützt deshalb die Einführung von Nacht-S-Bahn-Linien.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Diese Frau macht Ski-Überflieger Marco Odermatt mental so starkMonika Wicki-Hess ist die Cousine von Erika Hess, die in den 1980er-Jahren eine der erfolgreichsten Skirennfahrerinnen der Welt war. Heute unterstützt die 59-jährige Innerschweizerin Profisportler als Mentaltrainerin. Auch Marco Odermatt gehört zu ihren Kunden.

Herkunft: LuzernerZeitung - 🏆 28. / 59 Weiterlesen »

Besuch in der Confiserie: So kommt Hase «Oskar» zu Augen, Ohren und einem Rucksack voller bunter Eier«Oskar» ist ein Grosser. Und ein Aufwendiger. Er wiegt rund 700 Gramm und ist mit Schoggi-Eiern, Blüemli, Mäscheli und vielem mehr dekoriert. Confiseurin Monika Soder gibt Einblick, wie in der Rheinfelder Confiserie Graf aus flüssiger Schoggi-Kuvertüre in vielen aufwendigen Handgriffen stolze Osterhasen entstehen.

Herkunft: CH_Wochenende - 🏆 44. / 51 Weiterlesen »

Immer mehr Schweizer kriegen Post vom Louis-Vuitton-AnwaltImmer mehr Schweizer importieren Fälschungen. Auch wenn sie für den Eigengebrauch sind, können die Original-Hersteller Schadenersatz fordern.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »