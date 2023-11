GameChange Solar unterzeichnet Absichtserklärung mit Bison Energy für Solarprojekte in Australien

Unternehmen wird seinen Genius Tracker™ für 125 MW an Entwicklungsprojekte in New South Wales und Victoria liefern. Am 26. Oktober unterzeichnete GameChange Solar, ein weltweit führender Anbieter von Solar-Tracker- und Fixed-Tilt-Racking-Technologie, auf der All Energy Australia Exhibition & Conference in Melbourne eine Absichtserklärung mit Bison Energy.

Die Absichtserklärung (MOU) stellt die Weichen für eine Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, um gemeinsam fünf Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 125 MW auf den australischen Markt zu bringen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird GameChange Solar seinen Genius Tracker™ für die Entwicklungsprojekte von Bison Energy in New South Wales und Victoria liefern. "Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Bison Energy bei dieser Vereinbarung", sagte Derick Botha, Chief Commercial Officer bei GameChange Solar. "Diese Ankündigung ist der Höhepunkt zweier Unternehmen, die eine gemeinsame strategische Vision haben, den Planeten durch die Produktion von Solarfarmen der erneuerbaren Generation mit Energie zu versorgen

BAZONLİNE: David Cameron zum neuen Außenminister unter Regierungschef Rishi Sunak ernanntDavid Cameron wurde zum neuen Außenminister unter Regierungschef Rishi Sunak ernannt, kurz nachdem die bisherige Innenministerin Suella Braverman entlassen wurde. Seine Rückkehr in die Regierung ist eine große Überraschung.

BAUERNZEİTUNG1: Kürzung der Direktzahlungen und BTS-Beiträge setzt Eierproduzenten unter DruckGallo Suisse - «Der Bund zieht sich aus der Förderung des Tierschutzes zurück»: Die Kürzung der Direktzahlungen und der BTS-Beiträge setze Eierproduzenten doppelt unter Druck, warnt Gallo Suisse. Die Kürzungen verstossen in den Augen des Verbands gegen…

20MİN: Expertin ordnet ein: Koma und illegale Substanzen – so sehr litt Andrina Santoro unter SportsuchtVor ein paar Jahren trieb die Ex-Bachelorette ihren Körper an sein Limit. Ihre Gedanken kreisten nur noch um Ernährung und Fitness. Eine Expertin erzählt, wie gefährlich die Sportsucht ist.

SRFNEWS: Präsidentschaftswahlen USA - Tim Scott zieht seine Kandidatur zurückDie republikanischen Kandidierenden für die US-Präsidentschaft trafen sich anlässlich des Wahlkampfauftakts zum ersten TV-Duell in Wisconsin. Attacken auf den populären Kontrahenten Donald Trump wurden weitgehend vermieden.

SCHWEİZERBAUER: Pyrolyse mit Wasser abgeschaltet: Pflanzenkohle als BodenverbessererSamuel Unterhofer und andere Ausschussmitglieder haben die Pyrolyse mit Wasser abgeschaltet nach der Kon-Tiki-Methode. Pflanzenkohle, auch als Terra Preta bekannt, hat als altbekannter Bodenverbesserer seine Wurzeln in den tropischen Amazonasregionen. Die Kohlenstoffisierung ist ein Prozess, bei dem organisches Material unter Ausschluss von Sauerstoff thermisch abgebaut wird. Insbesondere die Pyrolyse ist die bevorzugte Methode zur Herstellung von Pflanzenkohle.

