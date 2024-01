Gambias Ex-Innenminister wegen Vergewaltigung und Folter vor Gericht

Erstmals sitzt mit Gambias Ex-Innenminister Ousman Sonko ein hoher Amtsträger wegen des Weltrechtsprinzips in Europa vor Gericht. Die Hauptzeugin sagte nach mutmasslicher Vergewaltigung und Folter aus. Binta Jamba (55) kurz nach ihren Aussagen vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Sie ist das Hauptopfer des ehemaligen gambischen Innenministers. Als es das erste Mal passierte, war es spät am Abend. «Er kam, um mit mir zu sprechen.

Meine Mutter sagte mir, ich solle stark sein, keine Angst haben.» Denn das Leben der ganzen Familie, auch jenes der Kinder, hänge von ihrem Verhalten ab. «Er kam in mein Zimmer und schloss als Erstes das Zimmer ab. Ich zitterte. Er stiess mich auf das Bett, zog seinen Gürtel aus und liess die Hose runter.» So schildert Binta Jamba am Mittwoch vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona ihre erste Vergewaltigung durch Ousman Sonko. Fast auf den Tag genau 24 Jahre nach der mutmasslichen Ta





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wegen Beschuss: 13-jähriges Mädchen verliert in Gaza nicht nur die FamilieUnicef kritisiert Israels Armee und spricht von Heuchelei

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Verlage verzichten auf Gewinnspiele wegen neuem GeldspielgesetzBei der Ausarbeitung des neuen Geldspielgesetzes wollte das Parlament, dass den Verlagen keine Nachteile entstehen. Nun ist genau das geschehen. Kritiker werfen der zuständigen Behörde vor, die Absicht der Politik zu ignorieren.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Schweinehalter wegen Verstößen gegen Tierschutzgesetz verurteiltEin 33-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Oberuzwil wurde wegen mehrfacher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und das Tierseuchengesetz verurteilt. Die Zustände in der Tierhaltung haben sich trotz einer früheren Verurteilung nicht verbessert.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Israel: Kampf an mehreren Fronten und drohende Staatskrise wegen gescheiterter JustizreformIm Nahen Osten ist die angespannte Lage zwischen Israel und der Hamas eskaliert. Alle Neuigkeiten und Reaktionen dazu erfahren Sie in unserem Newsblog.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Wegen Konflikten, Vermissten und Betrunkenen: Stadtpolizei rückte 12 Mal ausPatrouillen der Stadtpolizei St.Gallen rückten seit Montagmittag zwölf Mal aus, da sie um Hilfe gebeten wurden. Drei Mal benötigten Personen Hilfe wegen Konflikten bei sich zu Hause, sechs Mal wurden Personen kurzzeitig vermisst, zwei Mal benötigten stark betrunkene Personen Hilfe und ein Mal rückte eine Patrouille wegen einer renitenten Person in einer Notfallaufnahme aus. In allen Fällen konnten die Situationen ohne weitere polizeiliche Massnahmen geklärt werden, wie die Stadtpolizei in ihrer Mitteilung schreibt.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

Vorwürfe gegen Zürcher Theater wegen angeblichem Boykott israelischer SchauspielerEin Schauspieler des Zürcher Theaters Neumarkt erhebt schwere Vorwürfe gegen die Leitung. Er behauptet, dass er aufgrund seiner israelischen Herkunft nur noch in der Hälfte der Stücke besetzt wird, da das Theater den antiisraelischen Boykott der Hisbollah in seine Arbeitsstrukturen eingebaut habe. Medien stellen die Frage, ob das Theater ein Hisbollah-Gesetz durchsetzt.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »