Gallusmarkt feiert 40-Jahr-Jubiläum +++ Lateinmonat November: Von Schauspielen, Schamanismus und Kometen +++ Gossau: Polizei hält fahrunfähige Autofahrerin ohne Führerschein an

Alljährlich rufen sie den November zum Lateinmonat aus, zum «IXber», «Novem-ber», lateinisch für den neunten Monat, den lateinischen Kulturmonat. Der Verein IXber organisiert diesen seit 2007. Das Programm will Fachleute und Laien gleichermassen ansprechen, so der Verein. Und es biete neue, überraschende Zugänge zum Latein und zur «lateinischen Ostschweiz».

Zum Abschluss des Lateinmonats lädt der ehemalige Lateinlehrer und Stadtparlamentarier Clemens Müller zum Vortrag in die Kantonsbibliothek Vadiana. Dort entführt er am Mittwoch, 29. November, um 17.45 Uhr in ferne Welten. Im Rahmen der Reihe «Entdecken in der Vadiana» wird Müller Wissenswertes zum Thema «Spectacula coelestia. Von Meteoren und Kometen» erklären.

Weiter stellte sich heraus, dass sie keinen Führerausweis besitzt. Sie musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben sowie ein Bussen- und Kostendepositum im dreistelligen Bereich hinterlegen.Der Bahnverkehr auf der Strecke St. Margrethen SG-St. Gallen war heute Montag zwischen Rorschach und St. Gallen eingeschränkt. Der Grund für die Störung war laut SBB-Website ein Zug, der die Strecke blockiert.

Zweimal musste die Stadtpolizei wegen alkoholisierten Personen ausrücken, wobei ein Mann aufgrund seines Zustandes durch die Rettung ins Spital gebracht werden musste. Zudem intervenierte die Stadtpolizei St.Gallen aufgrund von drei Ruhestörungen, wobei das Gespräch gesucht und anschliessend die Musik leiser gestellt wurde. In zwei Fällen stellten Patrouillen Restaurationsbetriebe fest, welche sich nicht an die Schliessungszeiten gehalten haben. Diese wurden gebüsst.

Einbruchdiebstahl in Baustellenmagazin in Arnegg +++ Wittenbach: Auto und Kleinmotorrad beim Abbiegen kollidiert +++ St.Gallerin über das Aus bei «The Voice of Germany» +++ Achtung, Radar! Hier wird geblitzt

