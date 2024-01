Gab es Leben auf dem Mars? - Nasa-Projektmanagerin Jennifer Harris Trosper erklärt

Gab es Leben auf dem Mars? Das möchte die Nasa herausfinden. Seit über 1000 Tagen ist der Roboter «Perseverance» schon auf dem Mars. Laut der Nasa ist diese Mission bis jetzt ein voller Erfolg – auch dank Schweizer Beteiligung, wie Projektmanagerin Jennifer Harris Trosper erklärt.

Jennifer Harris Trosper Projektmanagerin Nasa Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Nach einem Studium in Luft- und Raumfahrttechnik am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) begann Harris Trosper ihre Karriere am Jet Propulsion Lab (JPL) der Nasa. Sie arbeitete zunächst an den Raumsonden Cassini und Galileo mit. Nach einem Sabbatical 1994 stiess sie zum Mars Pathfinder-Team. Später wurde sie zur stellvertretenden Projektleiterin des Mars-2020-Programms ernannt. In ihrer aktuellen Rolle betreut sie sämtliche Rover-Missionen auf dem Mars. SRF News: Welche Rolle spielt die Schweiz in der aktuellen Mars-Mission? Jennifer Harris Trosper: Die Schweiz ist massgeblich daran beteiligt, dass die Nasa Mars-Mission ein grosser Erfolg is





srfnews » / 🏆 52. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Longevity Conference: Genuss und Geschäft mit dem langen LebenAuf der Longevity Conference in Gstaad wurden nicht nur vielversprechende Jungunternehmen präsentiert, sondern auch ein exklusives Longevity Dinner serviert. Der Appetit auf das Geschäft mit dem langen Leben ist groß.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »

Schweizer Innovationen könnten unser Leben verändernElektronische Implantate und Gehirn-Wirbelsäulen-Technologie, die an der EPFL entwickelt wurden, ermöglichten es einem Mann mit einer schweren Rückenmarksverletzung, wieder zu gehen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Schweizer Journalist im Westjordanland: Ein Leben voller HerausforderungenDer Schweiz-palästinensische Doppelbürger Rami Daqqa gibt einen Einblick in ein Leben voller Herausforderungen im Westjordanland.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Wie leben die Ukrainerinnen mit dem Krieg?Ein persönlicher Essay der Filmemacherin und Schriftstellerin Iryna Tsilyk über das Leben der Ukrainerinnen mit dem Krieg und die Bedeutung von Normalität und Zukunftsplänen.

Herkunft: RepublikMagazin - 🏆 14. / 67 Weiterlesen »

Öffentlicher Luxus: Ein gutes Leben für alleUnter Luxus stellen wir uns für gewöhnlich Güter vor, die nur wenigen zugänglich sind. Im Sammelband 'öffentlichen Luxus' wird jedoch ein anderer Ansatz verfolgt. Es geht darum, ein gutes Leben in geteiltem Reichtum zu ermöglichen, anstatt sich privat Luxusgüter anzueignen. Dieser öffentliche Luxus soll kollektiv organisiert und allen zugänglich sein.

Herkunft: Wochenzeitung - 🏆 21. / 63 Weiterlesen »

Postagenturen schliessen: Post macht Dorfläden das Leben schwerDer Staatsbetrieb verschärft laufend die Bedingungen für Bäckereien, Apotheken und Lebensmittel­geschäfte, die Post-Dienstleistungen anbieten. Jedes Jahr geben deshalb mehrere Dutzend Anbieter dieses Geschäft auf.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »