FuW-Börsenspiel: KevinBCI gewinnt mit 37,1% Performance

Das FuW-Börsenspiel ist Geschichte. Nach acht Wochen Spielzeit sind am Mittwochabend nach Handelsschluss die Portfolios der 16’414 Spieler eingefroren, ausgewertet und überprüft worden. Nun steht der Sieger fest. Kevin Schatt alias KevinBCI hat mit seiner Aktienauswahl ein Händchen für Börsenüberflieger bewiesen. Während der knapp zwei Monate Spielzeit hat er sein virtuelles Startkapital von 100’000 Fr. um 37’075 Fr. vermehrt. Die Performance von 37,1% ist fulminant.

Zum Vergleich: Seit dem Start des Spiels hat der marktbreite Swiss Performance Index 3,1% zugelegt. Und auch der Durchschnitt der Teilnehmer im Börsenspiel liegt mit einer Performance von durchschnittlich 5,3% weit hinter dem Siege





FuW_News » / 🏆 4. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der FuW-Morgen-Report vom 21. November 2023: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssenDer FuW-Morgen-Report vom 21. November 2023: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen: Vorbörsen-News zu Sonova, U-Blox, Evolva und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Der FuW-Morgen-Report vom 28. November 2023: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssenDer FuW-Morgen-Report vom 28. November 2023: Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen: Vorbörsen-News zu Novartis, Dottikon ES, Georg Fischer, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und Asien.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Wut auf die Politik: Regisseurin bringt allgegenwärtiges Gefühl auf die BühneDie Regisseurin Diana Rojas-Feile bringt in ihrer interaktiven Musik-Performance das allgegenwärtige Gefühl der Wut auf die Bühne. Sie lädt das Publikum ein, in der eigenen Wut zu baden und zeigt, dass Wut verschiedene Formen annehmen kann.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Das Endocannabinoidsystem und seine Bedeutung für die GesundheitDas Endocannabinoidsystem ist eines der wichtigsten Regulationssysteme des Körpers. Es steht in Zusammenhang mit vielen körperlichen Funktionen und Krankheiten. Ein Mangel an körpereigenen Cannabinoiden kann die Entstehung von Krankheiten begünstigen.

Herkunft: hanfmagazin - 🏆 31. / 55 Weiterlesen »

Joe Biden und seine Leistungsfähigkeit im AlterViele Amerikaner sind besorgt, ob Joe Biden mit 81 Jahren noch fit genug für eine zweite Amtszeit ist. Eine Umfrage zeigt, dass 77 Prozent der Befragten diese Bedenken teilen. Wie gesund und leistungsfähig Menschen in Bidens Alter sind, zeigen Langzeitdaten.

Herkunft: NZZaS - 🏆 22. / 63 Weiterlesen »

Demografie als Standortfaktor - Wettlauf gegen die Zeit: Europa will seine Fachkräfte zurückDie Schweiz ist attraktiv für Arbeitnehmende aus den Nachbarländern: Allein aus Deutschland sind seit September vor einem Jahr 25'600 Personen eingewandert. Aber in Deutschland will man etwas gegen den Verlust von Fachkräften tun.

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »