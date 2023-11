FuW-Börsenspiel: Die wichtigsten Termine für die Börsenwoche

zu spüren, die der Israel-Hamas-Konflikt mit sich bringt. Vor allem haben die Aktienmärkte durch die hohen Renditen von Anleihen massiv Konkurrenz.auf sich ziehen. Erwartet wird, dass der Leitzins in den USA bei 5,5% belassen werden wird.

Seit rund zwei Wochen legen die kotierten Schweizer Unternehmen Zahlen vor. Üblicherweise berichten sie über das dritte Quartal oder den Geschäftsverlauf der neun Monate zwischen Januar und September. Ausserdem wagen viele Managements einen Ausblick., das am Montag berichten wird, werden schwache Zahlen erwartet. Interessant wird sein, ob die Zahlen besser oder schlechter als die Erwartungen ausfallen.

Marc Forster schreibt seit März 2023 im Ressort Märkte für «Finanz und Wirtschaft» hauptsächlich über Aktienmärkte und Immobilienthemen.

SRFSPORT: «Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus.

AARGAUERZEİTUNG: Die «Adler»-Sanierung hat sie obdachlos gemacht: Jetzt machen die Stadttauben dafür anderswo ÄrgerMensch und Taube – eine mitunter spannungsvolle Beziehung. In Laufenburg hatten die Vögel lange Zeit unter anderem im Dachstock der «Adler»-Liegenschaft ihr Domizil. Dort sind jetzt Wohnungen für Menschen drin. Die Folge: Die Tiere suchen sich Alternativen, was wiederum für Beschwerden sorgt.

BERNERZEİTUNG: Bittere Niederlage für Langnau: 0,2 Sekunden vor Schluss gehen die SCL Tigers auf die BretterMit einem Sieg hätten die Emmentaler in der Tabelle zu Ambri aufschliessen können. Doch sie scheitern, weil den Tessinern beim 2:1 nach Verlängerung eine irre Wende gelingt.

BERNERZEİTUNG: YB: Schaffen die Young Boys den Sprung an die Tabellenspitze?Nach der Champions-League-Partie gegen Manchester City steht für YB heute das Super-League-Spiel gegen Lugano an. Wir berichten live.

20MİN: Harley-Davidson Livewire S2 Del Mar: Die Elektro-Revolution für die StadtDie Livewire S2 Del Mar von Harley-Davidson definiert Elektromotorräder neu: Moderne Technik, starke Leistung und schnelles Aufladen.

TAGESANZEİGER: Am Sonntag endet die Sommerzeit: In der Nacht werden die Uhren auf Normalzeit zurückgestelltEin Sonntag mit 25 Stunden: Um drei Uhr morgens endet die Sommerzeit, die Uhren werden auf zwei Uhr umgestellt. Wie es um die geplante Abschaffung des Hin und Hers steht.

