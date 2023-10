Fussgängerin von Auto erfasst - Frau mit Verletzungen ins Spital gebracht

Kurz nach 7.00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Automobilist auf der Speicherstrasse in Richtung Teufen Dorf. Beim Fussgängerstreifen auf Höhe der Migros übersah er eine 39-jährige Fussgängerin, welche von links kommend die Strasse überquerte.

In der Folge wurde sie vom Personenwagen erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Durch den aufgebotenen Rettungsdienst wurde die Frau vor Ort medizinisch erstversorgt und im Anschluss mit mittelschweren Bein- und Beckenverletzungen ins Spital überführt.

Der Lenker des Personenwagens blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Franken.

Weiterlesen:

polizeiCH »

Unfall in Gossau: Frau ohne Führerausweis prallt in AutoEine 40-jährige Frau ohne Führerausweis hat in Gossau ein gestohlenes Auto gefahren und ist in das Auto eines 52-jährigen Mannes geprallt. Beide wurden leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Kollision in Waldkrich SG: Frau (40) verunfallt mit entwendeten AutoAm Donnerstag kollidierten in Waldkirch SG zwei Autos. Zwei Personen wurden verletzt. Eine Lenkerin war mit einem entwendeten Auto ohne Führerausweis unterwegs. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Kollision in Teufen AR: Fussgängerin (39) angefahren und verletztAm Donnerstag wurde in Teufen AR eine Fussgängerin (39) von einem Auto angefahren. Sie erlitt mittelschwere Bein- und Beckenverletzungen. Weiterlesen ⮕

Heftige Frontalkollision in Warth TG: Zwei Personen im SpitalBei der Frontalkollision zwischen zwei Autos wurden am Dienstag in Warth TG zwei Personen verletzt. Sie mussten ins Spital gebracht werden. Weiterlesen ⮕

Brände in Bassersdorf ZH und Effretikon ZH: Drei Personen im SpitalBei Bränden in Wohnhäusern in Bassersdorf ZH und Effretikon ZH ist am Mittwoch und Donnerstag hoher Sachschaden entstanden. Weiterlesen ⮕