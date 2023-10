Kurz nach 7.00 Uhr fuhr ein 63-jähriger Automobilist auf der Speicherstrasse in Richtung Teufen Dorf. Beim Fussgängerstreifen auf Höhe der Migros übersah er eine 39-jährige Fussgängerin, welche von links kommend die Strasse überquerte.

In der Folge wurde sie vom Personenwagen erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Durch den aufgebotenen Rettungsdienst wurde die Frau vor Ort medizinisch erstversorgt und im Anschluss mit mittelschweren Bein- und Beckenverletzungen ins Spital überführt.

Der Lenker des Personenwagens blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Franken.

Weiterlesen:

polizeiCH »

Fussgängerin von Auto erfasst - Frau mit Verletzungen ins Spital gebrachtEine 39-jährige Fussgängerin wurde von einem 63-jährigen Automobilisten übersehen und von seinem Fahrzeug erfasst. Sie erlitt mittelschwere Bein- und Beckenverletzungen und wurde ins Spital gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Kollision in Teufen AR: Fussgängerin (39) angefahren und verletztAm Donnerstag wurde in Teufen AR eine Fussgängerin (39) von einem Auto angefahren. Sie erlitt mittelschwere Bein- und Beckenverletzungen. Weiterlesen ⮕

Aufruf: Wann wurde euch klar, dass ihr eine Paartherapie wollt?Ob wiederkehrender Streit oder anhaltende Stille: In welchem Moment hast du realisiert, dass du mit deinem Schatz zur Paartherapie gehen möchtest? Erzähl uns davon. Weiterlesen ⮕

Werbekonferenz Hello China 2023 des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang...Peking (ots/PRNewswire) - Eine Bühne für eine Win-win-Zukunft schaffen! Eine Nachrichtenmeldung von CRI Online: Die Cultural Tourism Promotion Conference – Hello China der... Weiterlesen ⮕

- Eine faszinierende Welt, die wir mit blossem Auge nicht sehen«Es war eine gute Zeit, um Wissenschaftler zu sein», sagt Keith Moore, Archivar der Royal Society in London. Er meint die Zeit um 1660, als 12 Wissenschaftler in London sich zusammentaten und die Royal Society gründeten, die englische Wissenschaftsgesellschaft, die lange die wichtigste in ganz Europa bleiben sollte. Weiterlesen ⮕