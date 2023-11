Fussball-Podcast Sykora Gisler - «Als Satiriker ist es schwieriger geworden über YB zu schreiben»

52:36 Video mit Christian Zingg, Chef-Blogger «Zum Runden Leder» Aus Sykora Gisler – der Fussball-Talk vom 01.11.2023. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 52 Minuten 36 Sekunden. Die beiden HostsMämä Sykora ist Chefredaktor des Fussballmagazins «ZWÖLF». Die Challenge League zieht er jederzeit der Champions League vor. Sykora hat ein Faible für lauffaule Zauberfüsschen.

Teilen Schliessen Weitere Audios und Podcasts Tom Gisler ist nicht nur Radiomoderator bei SRF 3, sondern auch gescheiterte Stürmerhoffnung des FC Stäfa. Der nicht-ganz-so-agile Rechtsfuss mit dem Riecher für den linken Pfosten schaffte es nur darum einmal ins Talent-Training von Holland-Legende Johann Neeskens, weil die eigentlichen Talente alle verletzt, verkatert oder im Urlaub waren.

Podcast zum Schweizer Fussball – «Ich bin erschrocken über diese erste Halbzeit des FCZ»Ist das 1:1 gegen Ouchy für den FCZ der Weckruf zur rechten Zeit? Gibt es aus GC-Sicht etwas Positives am 1:3 in St. Gallen? Und ist der FC Basel noch zu retten? Hören Sie die «Dritte Halbzeit».

Podcast zum Schweizer Fussball – «Da fehlt mir bei den Young Boys die Gier»Hat es bei YB beim 1:1 in Lugano an der Einstellung gefehlt? Oder gibt es andere Gründe, warum die Berner immer wieder einen Vorsprung noch aus der Hand geben? Hören Sie die «Dritte Halbzeit».

Podcast zum Schweizer Fussball – «Wenn einem der FCB am Herzen liegt, muss man sich Sorgen machen»Kommt der FC Basel um eine weitere Trainerentlassung herum? Und ist die Peitsche wirklich die Lösung aller Probleme? Hören Sie die «Dritte Halbzeit».

Keine Punkte für Aarau: Tricksen und Schummeln gilt im Schweizer Fussball offenbar als KavaliersdeliktKein Forfaitsieg für den FC Aarau. Die AC Bellinzona kommt ungeschoren davon, obwohl sie Anfang Oktober in Aarau von einem Coach trainiert wurde, der nicht im Besitz eines gültigen Diploms war. Es ist nicht der erste Fall in der Challenge League, in welchem unfaires Spiel ungeahndet blieb.

Australien verzichtet auf Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2034Australien wird sich nicht für die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2034 bewerben und macht damit den Weg für Saudi-Arabien frei.

