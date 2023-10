Fussball aus den Topligen - Sommer hält Sieg fest – «Wunder» in Cagliari

Serie A: Inter bezwingt AS RomaYann Sommer hat mit Inter Mailand in der 10. Runde der Serie A zum 7. Mal zu null gewonnen. Dank dem 1:0-Heimsieg gegen die AS Roma bleibt Inter Leader. Der einzige Treffer für die deutlich überlegenen Mailänder, die zweimal die Torumrandung trafen, gelang Marcus Thuram in der 81. Minute. Die einzige Römer Chance vereitelte Sommer in der 66. Minute.

Serie A: Cagliaris unglaubliche Wende Das bisherige Serie-A-Schlusslicht Cagliari ist auf spektakuläre Art zum ersten Saisonsieg gekommen. Auf dem Weg zum 4:3 daheim gegen Frosinone lagen die Sarden bis in die 71. Minute 0:3 zurück. Die grosse Wende für das Team von Claudio Ranieri gelang in erster Linie dank dem eingewechselten Routinier Leonardo Pavoletti. Der 34-Jährige bereitete das 1:3 vor und erzielte in der 94. und 96. Minute die Tore zum 3:3 und 4:3.

