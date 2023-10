Full-Reuenthal AG: Mit Fahrzeug Böschung hinuntergefahren

Am Samstagabend geriet ein PW-Lenker mit seinem Fahrzeug ab der Strasse und fuhr eine Böschung hinunter. Der Lenker wurde dabei verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.Am frühen Samstagabend fuhr ein 29-jähriger PW-Lenker auf der Talstrasse in Richtung des Dorfzentrums von Full-Reuenthal. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve von der Strasse ab und fuhr die angrenzende Böschung hinunter.

Dadurch überschlug sich der Personenwagen und das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker konnte selbständig sein Fahrzeug verlassen. Er wurde durch den Aufprall leicht bis mittelschwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Spital. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit ergab der Atemalkoholtest ein positives, qualifiziertes Resultat.

Switzerland Schlagzeilen

Weiterlesen:

polizeiCH »

Effiziente und schnörkellose St.Galler bezwingen GC mit 3:1 – Geubbels mit sehenswertem TrefferZuhause ist der FC St.Gallen weiterhin eine Macht. Die Ostschweizer schocken den Grasshopper Club Zürich bereits nach einer Minute. GC reagiert gefasst und gleicht nur wenige Minuten später aus. Dem Powerplay der St.Galler haben die Zürcher aber nichts mehr entgegenzusetzen. Im ausverkauften Kybunpark gewinnen die St.Galler dann mit 3:1. Weiterlesen ⮕

Rugby-WM-Final: Roger Federer und Familie fiebern mit dem Rekordweltmeister mitSüdafrika kürte sich zum vierten Mal zum Rugby-Weltmeister. Beim 12:11-Finalsieg gegen Neuseeland war auch Roger Federer mit Frau und allen Kindern im Stadion. Weiterlesen ⮕

Nach Attacke mit 18 Toten: Grossfahndung nach Täter im US-Staat MaineNach einem Massaker mit 18 Toten im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei weiter mit einem… Weiterlesen ⮕

Haris Tabakovic schiesst Hertha mit Doppelpack zum SiegHertha BSC hat dem SC Paderborn die erste Niederlage seit Anfang September zugefügt und die Ostwestfalen in der Tabelle der 2. Bundesliga überholt. Weiterlesen ⮕

Mann versuchte seinen Sohn mit einem Messer zu töten und verletzte seine EhefrauDas Aargauer Obergericht verurteilt einen 49-jährigen Afghanen aus dem Bezirk Muri zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Weiterlesen ⮕

Neues Fluor-Verbot: Mowinckel disqualifiziert ++ Quintana bei Movistar unter Vertrag ++ NBA: Clint Capela mit NiederlageResultate, Transfers, News: Mit dem tagesaktuellen Sport-Ticker bleiben Sie über das laufende Geschehen stets informiert. Die neuesten Meldungen aus der Welt des Sports. Weiterlesen ⮕