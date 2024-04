Führungswechsel bei Swiss Re

Bei der Swiss Re kommt es im Sommer zu einem Führungswechsel. Christian Mumenthaler tritt nach acht Jahren als CEO und 25 Jahren beim Rückversicherer zurück. Per Anfang Juli wird Andreas Berger (Bild unten) das Amt des Group CEO bei Swiss Re übernehmen. Der bisherige CEO des Bereichs Corporate Solutions löst damit Christian Mumenthaler ab, der den Rückversicherer seit 2016 geführt hat, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Der 57-jährige Berger kam im März 2019 als Chief Executive Officer Corporate Solutions und Mitglied der Geschäftsleitung zu Swiss Re. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Boston Consulting Group, Gerling und Allianz inne. Bei der Allianz war er ab 2009 Chief Executive Officer der Londoner Niederlassung bei Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) und wurde 2011 als Chief Regions & Market Officer in deren Vorstand berufen. Zusätzlich war er für die globale Broker Channel Distribution der Allianz Gruppe verantwortlic

