Frühlingsgefühle +++ Gossau: Zwei Einbrüche über die Ostertage

Ein Leser hat diese zwei Marienkäfer während eines intimen Augenblicks beobachtet und ungeniert zur Kamera gegriffen. In den vergangenen Tagen ist es in der Stadt Gossau zu zwei Einbrüchen gekommen. Eingebrochen wurde in ein Geschäft an der Flawilerstrasse und in Baucontainer an der Sportstrasse. Ins Geschäft wurde zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 16 Uhr, eingebrochen. Laut Kantonspolizei verschaffte sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt über ein Fenster.

