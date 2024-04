Bräteln, Rätseln, Tiere streicheln: So werden die Frühlingsferien im Appenzellerland bestimmt nicht langweilig. Zwei Wochen ohne Schule und Sportverein können für Kinder lang sein. Eltern und Grosseltern gehen manchmal die Ausflugsideen aus. Unter den nachfolgenden Tipps ist für Alt und Jung etwas Spannendes dabei. Im Appenzellerland stehen die Frühlingsferien vor der Tür. Nicht alle Familien können oder wollen in dieser Zeit verreisen.

Damit die Kids nicht den ganzen Tag vor der Spielkonsole abhängen, liefern wir Tipps und Anregungen für draussen und drinnen. Viele der vorgestellten Angebote können kostenlos genutzt werden und schonen damit das Familienbudget. Kann unsere Armee die Schweiz überhaupt verteidigen? Nein, warnt ein langjähriger Berufsoffizier und Ständerat Josef Dittli ist besorgt. Die Armee müsse Teile der Infanterie wieder als Kampftruppe verstehen, fordert er. Und die Armee selbst? Sie will einen Waffenplatz, auf dem sie den Häuserkampf trainieren kann

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



tagblatt_ch / 🏆 32. in CH

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bräteln, Rätseln, Tiere streicheln: So werden die Frühlingsferien im Appenzellerland bestimmt nicht langweiligAusserrhoden und Innerrhoden bieten spannende Erlebnisse für Daheimgebliebene.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »

TV-Legende Aeschbacher wollte nach zwei Wochen beim Sender aufgebenTV-Legende Kurt Aeschbacher hat am Donnerstag im Podcast von Ex-Miss-Schweiz Anita Buri über die Anfänge seiner Fernseh-Karriere gesprochen. Demnach hätte der Berner ohne die Unterstützung seines Teams bereits nach zwei Wochen den Bettel hingeschmissen.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Kreuzfahrtreise um zwei Wochen verlängert: Zürcherin freut sichWegen Sicherheitsgründen muss das Kreuzfahrtschiff Costa Deliziosa den Kurs ändern. Die Zürcherin Kinga freut sich über die längeren Ferien. Mit 20 Minuten sprach sie über die Lage an Bord.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Bei diesen Szenarien ist Xhaka in zwei Wochen deutscher MeisterAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Zwei Selbstunfälle im Kanton Aargau: Zwei Junglenker fahren ihre Autos zu SchrottAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

«... dann kommen mehr Touristen»: Was das Appenzellerland an Ostern touristisch erwartetJedes Jahr reisen Herr und Frau Schweizer über die Ostertage in den Süden. Das muss aber nicht heissen, dass das Appenzellerland ganz leer ausgeht. Die Tourismusdirektoren über ihre Erwartungen, spontane Gäste und die aktuellen Gefahren im Alpstein.

Herkunft: tagblatt_ch - 🏆 32. / 55 Weiterlesen »