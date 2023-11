Frühere Bundesligastürmer Bas Dost bricht während eines Fußballspiels zusammen

Der für NEC spielende Dost sei bei Bewusstsein und vom Spielfeld getragen worden, teilte sein Club am Sonntagabend mit. Bilder zeigten, wie Sanitäter einen Defibrillator auf das Feld trugen, ob er eingesetzt wurde, war nicht klar.

Später meldete sich Dost selbst zu Wort: «Mir geht es gut. Die Hilfe, die ich vor Ort erhielt, war fantastisch. Ich bin jetzt im Krankenhaus und es geht mir gut. Danke für all die Unterstützung!», schrieb der Profi via Nijmegens X-Profil und zeigte sich auf einem Foto im Krankenbett mit erhobenen Daumen.Das Auswärtsspiel sei in der 90. Minute fünf Minuten vor dem Ende beim Zwischenstand 2:1 für Nijmegen abgebrochen worden.

Was Dost genau zugestossen ist, war zunächst nicht bekannt. Er ging kurz vor Ende der offiziellen Spielzeit im Mittelkreis zu Boden. Spieler beider Clubs stellten sich schützend um ihn und schirmten ihn mit einem Tuch ab., wo Dost früher spielte, wünschte dem Profi gute Besserung. «Die Eintracht-Familie denkt an dich und wünscht dir vollständige Genesung», hiess es in einer Mitteilung.wünschte «eine vollständige Genesung».

