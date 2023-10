Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen auf der Forcola-di-Livigno-Strasse

Zwischen La Motta und der Forcola di Livigno hat sich am Samstagvormittag auf der Forcola-di-Livigno-Strasse eine Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen ereignet.Eine 24-jährige Schweizerin fuhr am Samstagvormittag kurz vor 09.30 Uhr mit ihrem Personenwagen von Livigno kommend talwärts Richtung La Motta. Zur gleichen Zeit fuhr ein 68-Jähriger Schweizer mit seinem Personenwagen bergwärts in die Gegenrichtung.

Nach der ersten notfallmedizinischen Versorgung am Unfallort wurden zwei mittelschwer verletzte Personen mit je einem Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur und ins Spital nach Samedan geflogen. Ein Leichtverletzter begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

