Friltschen: Töfffahrer rast mit 163 km/h durch 80er-Zone

Am 16. September führte die Verkehrspolizei der Kantonspolizei Thurgau auf der Hauptstrasse H466 zwischen Mettlen TG und Märwil TG eine Verkehrsüberwachung durch.

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte, fuhr dabei kurz vor 16 Uhr ein 23-jähriger Motorradfahrer durch den überwachten Strassenabschnitt in Richtung Märwil. Der Töfffahrer war mit 163 Stundenkilometern ausserorts (in einer 80er-Zone) unterwegs. Dabei überschritt er die Höchstgeschwindigkeit um 83 Stundenkilometer, was einem Raserdelikt entspricht.

