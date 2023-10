«Friends»-Star tot aufgefunden - Nach Tod von Matthew Perry: Hollywood reagiert mit Bestürzung

Der Emmy-nominierte Schauspieler wurde am Samstag in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden, nachdem er offenbar ertrunken war. Das berichten die Los Angeles Times und die Promi-Website TMZ, die als erste über die Nachricht berichteten. Beide Seiten beriefen sich auf ungenannte Quellen, die Perrys Tod bestätigten.

Zehn Staffeln mit seinen «Friends»In einer Erklärung schreibt die Warner Bros. Television Group, sie sei «am Boden zerstört» über Perrys Tod. «Matthew war ein unglaublich begabter Schauspieler und ein unauslöschlicher Teil der Warner Bros. Television Group Familie.»

Die Hollywood-Branche, Freunde und Fans des Schauspielers reagierten mit Bestürzung und Trauerbekundungen auf die Todesnachricht. «Wir sind unglaublich traurig über den viel zu frühen Tod von Matthew Perry», hiess es in einer Reaktion des Fernsehsenders NBC, bei dem die Sitcom «Friends» jahrelang lief. headtopics.com

Kanadas Premierminister Justin Trudeau, der mit Perry dieselbe Schule besucht hatte, nannte dessen Tod «schockierend und traurig». Er werde niemals die gemeinsamen Schulhofspiele vergessen, schrieb Trudeau auf X. Und er wisse, dass Menschen in aller Welt niemals die Freude vergessen würden, die Perry ihnen bereitet habe.

Chandler Bing – die Rolle seines Lebens Box aufklappen Box zuklappen Der 90er-Jahre-Hit-Serie dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Perry spielte darin die Figur Chandler Bing, den schlagfertigen, unsicheren und neurotischen Mitbewohner von Joey (Matt LeBlanc) und einen engen Freund von Ross (David Schwimmer). headtopics.com

