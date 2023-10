«Friends»-Star Matthew Perry: Ermittler finden mehrere Medikamente

Nach dem plötzlichen Tod von «Friends»-Star Matthew Perry (1969-2023) am 28. Oktober gibt es erste neue Erkenntnisse. Laut «TMZ» seien in seinem Haus keine Drogen , aber zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente gefunden worden. Das US-Promi-Portal gilt als gut informiert und berichtete als Erstes über den tragischen Vorfall. Perry wurde am Samstag tot in seinem Whirlpool gefunden.

Demnach seien in dem Haus des Schauspielers in der Gegend von Los Angeles Antidepressiva, angstlösende Medizin und ein COPD-Medikament gefunden worden. COPD ist die Abkürzung für Chronic Obstructive Pulmonary Disease - das ist eine dauerhafte atemwegsverengende Lungenerkrankung. Sie ist nicht heilbar, aber gut zu behandeln. Matthew Perry war starker Raucher.

Friends-Star: Matthew Perry ist totDer aus der Sitcom Friends bekannte Schauspieler sei am Samstag in seinem Haus in LA gefunden worden. Laut Angaben von «TMZ» ist er in seinem Whirlpool ertrunken. Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star gestorben: Matthew Perry: Sein Leben in BildernMit nur 54 Jahren verstarb Matthew Perry in seinem Haus in Los Angeles. Das Leben des beliebten Schauspielers war geprägt von seinem Humor, seiner Ehrlichkeit – und seinem Kampf gegen die Sucht. Weiterlesen ⮕

Sein grösster Erfolg war «Friends»: Matthew Perry 54-jährig gestorbenAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star tot aufgefunden - Nacht Tod von Matthew Perry: Hollywood reagiert mit BestürzungSchweizer Arzt rettete «Friends»-Star Matthew Perry das Leben Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star Matthew Perry (54) ist totLaut Medienberichten ist der Schauspieler in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Perry wurde 54 Jahre alt. Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt. Es gebe aber keine Anzeichen für ein Verbrechen, auch seien keine Drogen am Tatort gefunden worden. Weiterlesen ⮕

«Friends»-Star tot aufgefunden - Nach Tod von Matthew Perry: Hollywood reagiert mit BestürzungSchweizer Arzt rettete «Friends»-Star Matthew Perry das Leben Weiterlesen ⮕