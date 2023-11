Friedenswoche und Nachhaltigkeit in der Schweiz

Die Friedenswoche kam und ging. Angesichts der sich verschlechternden humanitären Lage im Gazastreifen fragt Imogen Foulkes, warum Menschen so gut darin sind, Kriege zu beginnen, aber nicht... Nachhaltigkeit ist einer der Hauptpfeiler eines geplanten Schweizer Angebots zur Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2030. Es wird schwierig sein, dies umzusetzen.

Ohne eine Regierungsstrategie läuft die Alpenrepublik Gefahr, von den europäischen Plänen zur Nutzung der Wasserstoffentwicklung ausgeschlossen zu werden.

SRFNEWS: Schweizer Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin robustArchiv: Weiterhin tiefe Arbeitslosenquote

20MİN: Schweizer Einkaufstouristen sollen vermehrt Steuern zahlenDie Finanzministerin plant offenbar, die sogenannte Wertfreigrenze für Einkaufstouristen zu halbieren. Mehrere Tricks dürften Grenzgängern aber auch künftig helfen, Steuern zu umgehen.

BILANZ: Thomas Schmidheiny investiert jetzt auch in Schweizer Start-upsThomas Schmidheinys jüngstes Investment: das Berner Jungunternehmen Spacetek.

20MİN: Vorstoss Damian Müller: Zahlt die Schweiz bald, um Eritreer loszuwerden?FDP-Ständerat Damian Müller fordert die Abschiebung in einen Drittstaat. Der Ständerat hat zugestimmt, der Nationalrat entscheidet im Dezember. Das musst du wissen.

SRFNEWS: Nach Kosovo und vor Schweiz - Kriegsversehrtes Israel spielt mit gebrochenem HerzenKosovo gewinnt in der EM-Quali gegen Israel mit 1:0.

SRFNEWS: Karimowa-Gelder: Schweiz schliesst Geheimabkommen mit UsbekistanAuf Schweiz er Konten liegen nach wie vor Bestechungsgelder aus Usbekistan. Die Schweiz will diese Gelder der usbekischen Bevölkerung zurückgeben und hat dafür mit Usbekistan ein Abkommen geschlossen. Der Inhalt dieses Abkommens bleibt jedoch geheim. So hat es am Montag das Bundesverwaltungsgericht entschieden.

