» Am Freitag hielt Thunberg zudem während ihres freitäglichen Klimaprotests vor dem schwedischen Parlament in Stockholm ein Schild mit der Aufschrift «Gerechtigkeit für Palästina» in den Händen. Mehrere ihrer Mitstreiter taten es ihr gleich. Auf Instagram hatte der internationale Fridays-for-Future-Account zudem harte Anschuldigungen gegen den israelischen Staat und «westliche Medien» erhoben. Der Post wurde inzwischen gelöscht.

: