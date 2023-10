Fribourg-Gottéron gewinnt gegen Genf

Der HC Fribourg-Gottéron ist der Gewinner der Runde vom Freitag in der National League. Dem Leader gelingt etwas, was sonst noch niemand diese Saison geschafft hat: Ein Auswärtssieg bei Meister Genf.

Im Bereich des oberen Playoff-Strich besiegten die Rapperswil-Jona Lakers (8.) den Tabellennachbar HC Davos (7.) glückhaft mit 3:2 nach Verlängerung.

Stricker muss sich nach seinem dritten verlorenen ATP-Viertelfinal - dem ersten seit gut zwei Jahren - allerdings keine grossen Vorwürfe machen. Er kam eine Runde weiter als im letzten Jahr und sicherte sich seinen Platz in den Top 100 der Weltrangliste wohl bis Ende Jahr. Damit dürfte er am Australian Open erstmals ohne Qualifikation im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stehen. headtopics.com

Vor einigen Tagen hatte der Ex-Nationalspieler Özil auch schon sein Bedauern über den Tod tausender Menschen in Israel und dem Gazastreifen ausgedrückt. Braathen hatte im vergangenen Winter trotz einer Blinddarm-Operation die kleine Kristallkugel als bester Slalomfahrer geholt. Er feierte zwei seiner fünf Weltcupsiege in der Schweiz: 2022 in Wengen und 2023 in Adelboden gewann er jeweils den Slalom.Der Rücktritt ist ein Paukenschlag, denn der junge Norweger zählte zu den aufsteigenden Stars bei den Alpinen. Der 23-Jährige begründet diesen Schritt mit der fehlenden Freiheit.

Genf kontrolliert das Spiel, aber Moldawien gleicht spät aus
Die Genfer haben die Partie lange Zeit im Griff. Der Führungstreffer kurz vor der Pause war der verdiente Lohn für einen engagierten Auftritt der Genfer, die sich trotz der langen Reise in den Osten Moldawiens von Beginn an einen wachen Eindruck hinterließen und mehr für das Spiel machten. Moldawien fand lange kein Rezept gegen das disziplinierte Stellungsspiel der Genfer. In der 80. Minute gelang Moldawien jedoch der Ausgleich. Am Ende schienen sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufriedenzugeben.

Luganesi zeigen Mut trotz Niederlage gegen Brügge
Trainer Croci-Torti ist stolz auf seine Spieler, obwohl sie gegen Brügge verloren haben. Er betont, dass sie gegen solche Gegner ohne Angst spielen können und dass sie einige Fehler gemacht haben, die sie auf diesem Niveau nicht machen dürfen. Trotz der Enttäuschung müssen sie den Kopf oben behalten und sich auf den nächsten schwierigen Match gegen Meister YB vorbereiten.

YB fordert City in der Champions League
Meister YB tritt gegen Manchester City in der Champions League an. Diskussion über Trainer Pep Guardiola, Leistungen von Manuel Akanji und die Treffsicherheit von Erling Haaland. Auch die Verstöße von City gegen das Financial Fairplay werden thematisiert.

Wildtieren: Anti-Baby-Impfung statt Absschüsse
Der wachsende Bestand von Rehen, Hirschen und Wildschweinen in Genf soll nicht mit Abschüssen, sondern mit Empfängnisverhütung eingedämmt werden. Dies fordert der Tierschutzverband Animal Equité (AEE) von der Kantonsregierung.

Französische Musik im Konzertprogramm des Sinfonieorchesters St.Gallen
Das Sinfonieorchester St.Gallen präsentiert eine faszinierende Auswahl an Musik aus Frankreich, die die französische Raffinesse und Eleganz zum Ausdruck bringt. Claude Debussy wird als Meister der Duftmusik bezeichnet.