Freundliche Übernahme zweier traditionsreicher Familienbetriebe in der Schweizer Milchwirtschaft

Die freundliche Übernahme der Molki Meiringen AG bringt zwei traditionsreiche Familienbetriebe in der Schweizer Milchwirtschaft zusammen.Die Entscheidung zur Übernahme resultierte aus der geplanten Pensionierung des Inhaber-Ehepaars Lisbeth und Benno Tschümperlin, die aktiv nach einer externen Lösung suchten. Die Lösung fanden sie auf der anderen Seite des Brünigs, wie Käserei Seiler AG auf ihrer Internetseite informiert.

Die Seiler Käserei AG ist nur 30 Minuten von der Molki Meiringen entfernt. Sie ist bekannt für ihre Raclette-Produktion. und nur 30 Minuten von Meiringen entfernt. Mit der Übernahme der Molki Meiringen AG kann die Seiler Käserei AG ihre Diversifikationsstrategie umzusetzen.

Übergangsphase Ab dem 1. Januar 2024 wird die Übernahme offiziell sein, wobei das Inhaber-Ehepaar Lisbeth und Benno Tschümperlin noch bis zum Herbst 2024 aktiv im Betrieb tätig sein wird. Diese Übergangsphase ermöglicht es der Seiler Käserei AG, von der jahrzehntelangen Erfahrung und Expertise des scheidenden Inhaber-Ehepaars zu profitieren. Dies sei für die reibungslose Einarbeitung des zukünftigen Betriebsleiters von grosser Bedeutung ist. headtopics.com

Die Übernahme eröffnet der Seiler Käserei AG die Möglichkeit, ihr Angebot durch die breite Palette an Käse, Molkereiprodukten und Glace der Molki Meiringen AG zu erweitern. Die Verbindung der Raclette-Produktion mit den hochwertigen Produkten der Molkerei stärkt die Position beider Unternehmen in der Milchwirtschaft.

Synergien nutzen Ein Hauptziel der Übernahme besteht in der Nutzung von Synergien zwischen den Unternehmen, um Effizienzen zu steigern und den Kundenservice weiter zu optimieren. Diese Übernahme markiert einen Meilenstein für beide Unternehmen, die gemeinsam ihre langjährigen Traditionen fortsetzen werden, um ihren Kunden weiterhin erstklassige und innovative Produkte anzubieten. headtopics.com

Weiterlesen:

SchweizerBauer »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Weckruf für die Demokratie: Deutsche Medien wollen mit einem 'Jahr der Nachricht' die Öffentlichkeit...Berlin (ots) - Mit einem 'Jahr der Nachricht' wollen die Partner der Medien-Initiative UseTheNews im kommenden Jahr auf die Bedeutung von vertrauenswürdigen Informationen... Weiterlesen ⮕

Die Grünen sind die grössten Verlierer der Wahlen 2023Die Ökopartei verlor 3,4 Prozentpunkte Wähleranteil und fünf Nationalratssitze. Was steckt hinter der Niederlage? Weiterlesen ⮕

Der Ukraine-Krieg: Die Gegenoffensive und die Lieferung von F-16-KampfjetsSeit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Juni 2023 startete die ukrainische Gegenoffensive, bisher ohne große Geländegewinne. Am 20. August erhielt die Ukraine die Zusage für die Lieferung von F-16-Kampfjets. Weiterlesen ⮕

Familie Stankowski kehrt für die Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurückNach fünf Jahren auf den Philippinen sind Noel und Micha Stankowski mit ihren Eltern in die Schweiz zurückgekehrt. Die Familie zieht Bilanz über den ungewöhnlichen Schulanfang in Ittigen, Kanton Bern. Weiterlesen ⮕

Die Migros-Industrie und ihre Bedeutung für die inländischen BauernDie Migros-Industrie gehört zu den grössten Eigenmarkenproduzenten weltweit und hat ein Beschaffungsvolumen von 4 Milliarden Franken. Wir haben bei der Migros nachgefragt, wie wichtig ihr die inländischen Bauern beim Einkauf sind. Weiterlesen ⮕