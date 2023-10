Freud und Leid in der Kulturkapelle 9

Die Kulturkapelle 9 in der ehemaligen katholischen und methodistischen Kirche an der Spiezer Kapellenstrasse 9.Schatten. Und Licht. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, das die Verantwortlichen der Kulturkapelle 9, kurz Kuka9, diesen Herbst durchleben. Auf der einen Seite ist da das erschütternde, weil unerwartet rasche

. Andererseits zeichnet sich eine Lösung für die Sicherung des jüngsten Spiezer Kulturlokals ab. An dieser hatte der geistige Vater und Präsident des Leitungsteams noch mitwirken können. Freud und Leid liegen mitunter sehr nahe beisammen.

Weiterlesen:

BernerZeitung »

Die Frau aus Niederurnen, die aus dem Nichts an die Spitze stürmtAm Glarner Stadtlauf vom Samstag strebt Daniela Stünzi einen weiteren Sieg an. Ihre Sport-Karriere ist eine sehr erstaunliche Geschichte. Weiterlesen ⮕

Zwei verwundete Brüder nach israelischem Luftschlag im GazastreifenDie innere Logik des Krieges wird durch das unermessliche menschliche Leid überdeckt, das er verursacht. Weiterlesen ⮕

Krieg und menschliches Leid im GazastreifenDie Hamas verübt ein Massaker in Israel und die Zivilbevölkerung im Gazastreifen leidet unter steigenden Opferzahlen. Das unermessliche menschliche Leid überdeckt die innere Logik des Krieges. Weiterlesen ⮕

Der Ukraine-Krieg: Die Gegenoffensive und die Lieferung von F-16-KampfjetsSeit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im Juni 2023 startete die ukrainische Gegenoffensive, bisher ohne große Geländegewinne. Am 20. August erhielt die Ukraine die Zusage für die Lieferung von F-16-Kampfjets. Weiterlesen ⮕

Die Grünen sind die grössten Verlierer der Wahlen 2023Die Ökopartei verlor 3,4 Prozentpunkte Wähleranteil und fünf Nationalratssitze. Was steckt hinter der Niederlage? Weiterlesen ⮕

Familie Stankowski kehrt für die Ausbildung ihrer Kinder in die Schweiz zurückNach fünf Jahren auf den Philippinen sind Noel und Micha Stankowski mit ihren Eltern in die Schweiz zurückgekehrt. Die Familie zieht Bilanz über den ungewöhnlichen Schulanfang in Ittigen, Kanton Bern. Weiterlesen ⮕