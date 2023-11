Fremd im eigenen Land: Deutsche Nationalmannschaft gegen Türkei ausgebuht

Fremd im eigenen Land: Es ist ein Sinnbild für unsere Politik, dass die deutsche Fussball-Nationalmannschaft beim Heimspiel gegen die Türkei gnadenlos ausgebuht wird. Stell dir vor, du bestreitest als Fussballnationalmannschaft ein Heimspiel und wirst schon beim Singen der Hymne gnadenlos ausgepfiffen.

Stell dir dann noch vor, dass du nicht von angereisten Fans der gegnerischen Mannschaft aus dem Ausland ausgebuht wirst, sondern von Leuten, die vermutlich zu einem grossen Teil sogar hier geboren und mit einem deutschen Pass ausgestattet sind. So passiert am vergangenen Samstagabend im Olympiastation in Berlin. Am Ende verlor die deutsche Nationalmannschaft 2:3 gegen die Türkei. Vielleicht auch, weil es sich für die Deutschen am Ende doch eher wie ein Auswärtsspiel anfühlte





