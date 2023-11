Freisinn im Fall: Mensch, FDP!

Doch statt durchzustarten, ist die FDP bei den Wahlen am 22. Oktober abgestürzt. Sie ist nicht zweit-, sondern viertstärkste Partei geworden: Die Mitte-Partei hat die bürgerliche Rivalin überholt – wenn auch nicht beim Wähler:innenanteil, so doch bei den massgeblichen Mandatszahlen in der Bundesversammlung. Das hat auch damit zu tun, dass der für die FDP prognostizierte Siegeszug im Ständerat ausblieb. Und dass sie darauf den Mut verlor.

Seither brennt es tatsächlich lichterloh bei den Freisinnigen im Kanton. In einem Leserbrief übte die Neuhauser Sektion scharfe Kritik am Vorstand. Prominente Parteimitglieder haben sich einem Komitee für den chancenreichen SP-Kandidaten Simon Stocker angeschlossen. Der kantonale Parteipräsident setzte sich derweil in die Ferien ab. Nina Schärrer selber will sich derzeit nicht mehr in den Medien äussern.

Geht es um den Niedergang seiner Partei, kommt er ins Erzählen. Die erste Phase: in den 1980er Jahren, als die Schaffhauser FDP nach der Gründung der Autopartei selber den ökologischen Flügel hinausdrängte. Die zweite Phase: als sie mit einem staatsfeindlichen Kurs in den Neunzigern die Beamt:innen vergraulte. Und danach die sukzessive Unterordnung unter die erstarkende SVP.

Im Kanton Solothurn hat der Freisinn noch keine Bruchlandung erlitten, aber auch hier befindet er sich im konstanten Sinkflug: von der absoluten Mehrheit auf noch siebzehn Prozent bei den Wahlen vor einer Woche. FDP-Regierungsrat Remo Ankli nahm sich selber für die Ständeratswahl aus dem Rennen, nachdem er im ersten Wahlgang abgeschlagen auf Rang vier gelegen hatte.

