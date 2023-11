Freiburg scheitert an Paderborn ++ Leverkusen mit Mühe weiter ++ BVB schlägt Hoffenheim

Erstaunlich viel Mühe bekundete Bundesliga-Leader Leverkusen beim 5:2 über Drittligist Sandhausen. Die auf mehreren Positionen rotierte «Werkself» musste in der zweiten Halbzeit zweimal den Ausgleich hinnehmen, ehe Nati-Captain Granit Xhaka ins Geschehen eingriff. Die Entscheidung führte der Favorit erst in den letzten fünf Minuten der Partie herbei.

Eine herbe 1:3-Heimpleite kassierte Freiburg gegen Zweitligist Paderborn. Letztmals so früh ausgeschieden ist das Team von Trainer Christian Streich vor drei Jahren. Vergangene Saison stiessen die Breisgauer bis in den Halbfinal vor, 2022 standen sie gar im Final von Berlin.

20MIN: DFB-Pokal: Leverkusen mit Mühe, Pleite für FreiburgDer DFB-Pokal-Mittwoch in der Übersicht.

SRFSPORT: Kobel hält dicht und Reus macht's: BVB steht im AchtelfinalDortmund besiegt Hoffenheim verdient, während Leverkusen gegen Drittligist Sandhausen mehr Mühe hat als erwartet.

20MIN: Freiburg: Fünfjähriges Kind stirbt nach VerkehrsunfallAm Dienstagabend wurde ein fünfjähriges Kind in Freiburg von einem Auto angefahren. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Junge.

