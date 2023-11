Freiburg: Herbstzeit ist Einbruchszeit

Am Montag, den 30. Oktober 2023, findet der 9. nationale Präventionstag gegen Wohnungseinbrüche statt. Diese Kampagne, die von den Schweizer Polizeikorps, der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP) sowie Sicheres Wohnen Schweiz (SWS) getragen wird, soll die Bevölkerung über die Risiken von Einbrüchen informieren und dabei besonders auf geeignete Präventionsmassnahmen hinweisen.

Im Kanton Freiburg wurden 824 Einbrüche für das Jahr 2022 registriert, gegenüber den 831 Fällen aus dem Jahr 2021. Diese Art von Straftaten sind also in unserem Kantons weiterhin stark vertreten. Im Jahr 2023 stellte die Freiburger Kantonspolizei für denselben Zeitraum im Vergleich zum Jahr 2022 einen Anstieg der Einbrüche um 27 % fest.

Im Herbst, wenn die Tage kürzer werden, können Einbrecher leichter unterscheiden, ob Häuser oder Wohnungen unbewohnt zu sein scheinen. Zwischen September und März ist ein Anstieg der sogenannten „Dämmerungseinbrüche“ zu verzeichnen, die an privaten Orten begangen werden.

Die Kantonspolizei erinnert an geeignete Präventionsmaßnahmen. Denn das Risiko eines Einbruchs kann bereits ohne großen Aufwand erheblich reduziert werden:Simulieren Sie eine Anwesenheit. Informieren Sie Ihre Nachbarn, wenn Sie länger abwesend sind, damit sie auf Ihr Zuhause achten können.

