BLUENEWS_DE: «Die Mannschaft weiss nicht, worum es geht»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Treten an Ort: Alex Frei sieht mentale Fortschritte, doch sein Team verharrt seit Wochen im Mittelfeld der TabelleDas 1:1 am Freitag gegen den Tabellenletzten Schaffhausen war das zweite Unentschieden in Folge für den FC Aarau. Damit kommt er nicht voran. Weshalb Trainer Alex Frei trotzdem nicht unzufrieden ist und weshalb die Wettanbieter diesen FC Aarau lieben müssen.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Radikales Palästinenser-Netzwerk Samidoun trifft sich in der SchweizDerzeit kann sich das Palästinenser-Netzwerk Samidoun in der Schweiz frei bewegen. Doch die Politiker haben sich eingeschaltet und fordern ein Verbot.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Schicksalsschlag mit Hirntumor und Hirnblutung veränderte das Leben – dank «Happy Day» erhält die Familie neue HoffnungInnerhalb von zwei Wochen wurde das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses einer Rottenschwiler Familie komplett umgebaut. Möglich machte dies die SRF-Sendung «Happy Day». Auch die Bremgarter Innenausbaufirma Hüsser war Teil dieses Projektes.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

TAGBLATT_CH: «Das kann ich mir nicht erklären»: FCSG-Fans nach dem 3:1 gegen GC glücklich – doch sie rätseln wegen der AuswärtsschwächeNach der starten Leistung der Espen gegen GC strahlen die Fans vor dem Kybunpark und loben die Mannschaft in höchsten Tönen. In einem sind sich alle einig: Selbstbewusstsein ist der Schlüssel zum Sieg. Doch weshalb gelingt es den St.Gallern nicht, auch auswärts zu gewinnen? Unsere Umfrage.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen »

SRFSPORT: Frei: «Innerhalb der Mannschaft herrschte Totenstille»Fabian Frei im Interview nach der Niederlage des FC Basel bei Lausanne-Sport.

Herkunft: srfsport | Weiterlesen »